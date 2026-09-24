Pays-Bas - Allemagne : les gagnants et les perdants, Cody Gakpo sauve Xavi alors que les débuts expérimentaux de Jürgen Klopp se terminent sur un match nul

L’aube d’une nouvelle ère pour deux des nations de football les plus prestigieuses d’Europe a pris forme à la Johan Cruijff Arena, où Xavi Hernández et Jürgen Klopp ont pris place pour la première fois sur le banc d’une sélection. L’atmosphère à Amsterdam était chargée d’attentes tactiques, alors que Xavi cherchait à réinstaller l’ADN axé sur la possession des Pays-Bas pendant que Klopp imposait son intensité caractéristique à un effectif allemand en transition.

Ce fut un match en deux temps bien distincts : l’Allemagne a contrôlé l’axe du terrain pendant une grande partie de la première heure et menait logiquement grâce à une frappe de Felix Nmecha, avant que la pression incessante des Pays-Bas en fin de rencontre ne finisse par faire céder les visiteurs. Si le score de 1-1 a partagé les points dans le groupe 2 de la Ligue A, les enseignements tactiques et les performances individuelles ont montré que les deux sélectionneurs ont encore beaucoup de travail avant que leurs grandes visions ne prennent pleinement forme.

Gagnants

Cody Gakpo

Quand son pays avait besoin d’un moment décisif pour éviter des débuts ternes à Xavi, Cody Gakpo a répondu présent dans la deuxième minute du temps additionnel. L’attaquant de Liverpool a fait l’objet de questions concernant sa régularité en club, mais avec le maillot orange, il reste le cœur incontesté de l’attaque. Son égalisation a été un modèle de placement et de timing, profitant d’une poussée finale qui a récompensé les 55 % de possession des Pays-Bas.

Le but de Gakpo fait plus que simplement assurer un point : il valide la décision de Xavi de construire sa ligne offensive autour de sa percussion. En arrachant le nul face à leurs rivaux les plus féroces, Gakpo a permis au nouveau mandat de commencer sans le poids écrasant d’une défaite inaugurale. Sa capacité à inscrire des buts dans les moments à très fort enjeu sera la pierre angulaire de la campagne des Pays-Bas pour atteindre le Final Four de la Ligue des nations.

Felix Nmecha

Le choix de Jürgen Klopp de titulariser Felix Nmecha a peut-être été le signal tactique le plus révélateur de la soirée. Chargé d’ancrer un milieu de terrain dépourvu de présence expérimentée, Nmecha a livré une prestation d’une maîtrise cérébrale. Son but à la 32e minute a été une illustration clinique des projections tardives du milieu, un trait que Klopp appréciait énormément durant ses années à Anfield. Nmecha ne s’est pas contenté de marquer : il a dicté le tempo face à un trio néerlandais qui semblait techniquement supérieur sur le papier.

Avec les retraites de légendes comme Manuel Neuer et Antonio Rüdiger, et tandis que des stars de premier plan comme Florian Wirtz étaient laissées au repos, Nmecha a saisi l’occasion de devenir le visage de la révolution du « Gegenpressing » de Klopp. Son profil physique associé à sa sûreté technique fait de lui le milieu hybride idéal pour le football international moderne, ce qui devrait consolider sa place dans le onze de départ dans un avenir prévisible.

Marc-André ter Stegen

Confirmé avant le coup d’envoi par Klopp comme le numéro un absolu de l’Allemagne, ter Stegen a signé une performance qui a fait oublier les longues années passées dans l’ombre de Manuel Neuer. Auteur de huit arrêts au total, le gardien de Barcelone a été la seule raison pour laquelle l’Allemagne est restée devant aussi longtemps. Il s’est particulièrement illustré dans les face-à-face, repoussant une attaque néerlandaise qui a cadré neuf tirs et affiché des Expected Goals (xG) nettement supérieurs, à 2,65.

Ce match a servi de déclaration d’intention définitive de la part de ter Stegen. Sous les ordres d’un entraîneur qui exige de ses gardiens qu’ils soient proactifs et courageux, il a montré qu’il pouvait être le point d’ancrage d’un bloc défensif actuellement en pleine refonte structurelle. Le pourcentage d’arrêts qu’il a maintenu sous l’intense pression néerlandaise durant les vingt dernières minutes contribuera grandement à faire taire tout débat persistant sur la hiérarchie des gardiens allemands.

Perdants

Jan Paul van Hecke

Ce fut une soirée à oublier pour le défenseur de Brighton, qui a eu du mal avec le rythme et la lecture spatiale exigés à ce niveau. Van Hecke a semblé mal à l’aise d’entrée, écopant d’un carton jaune à la 24e minute après avoir été surpris par les déplacements de Kai Havertz. Son hésitation dans les transitions défensives a souvent laissé Virgil van Dijk exposé, et il a eu de la chance de ne pas être davantage puni par une équipe d’Allemagne redoutable en contre-attaque.

Les conséquences pourraient être lourdes pour Van Hecke. Avec Xavi qui exige une ligne défensive haute et des capacités de relance précises, la moindre fragilité défensive est amplifiée. Compte tenu de la profondeur dont disposent les Pays-Bas quand tout le monde est apte, l’incapacité de Van Hecke à sécuriser l’arrière-garde lors de ce match d’ouverture pourrait le faire reculer dans la hiérarchie, alors que Xavi cherche des partenaires plus fiables pour son capitaine.

Kai Havertz

Si l’Allemagne s’est montrée dangereuse par séquences, Kai Havertz a vécu une soirée frustrante, écourtée par une blessure à la 30e minute. Avant sa sortie forcée, Havertz a eu du mal à incarner le point d’appui dont Klopp a besoin. Malgré le soutien public du sélectionneur, Havertz n’a pas réussi à cadrer une frappe vraiment significative et a souvent décroché trop bas, laissant l’attaque allemande sans présence dans la surface.

Le timing de sa blessure est particulièrement préjudiciable. Klopp évalue actuellement un vaste réservoir de 44 joueurs, et l’absence de Havertz ouvre la porte à d’autres attaquants pour faire valoir leurs arguments lors des prochains matches contre la Grèce et la Serbie. Si les joueurs en marge, testés dans cette phase expérimentale, brillent en son absence, Havertz pourrait voir son statut de titulaire « verrouillé » comme avant-centre principal menacé dans cette nouvelle ère.

Nadiem Amiri

Installé au cœur créatif du 4-2-3-1 de Klopp, Nadiem Amiri n’a pas apporté l’étincelle nécessaire pour tuer le match. S’il a été appliqué, sa discipline l’a desservi : un carton jaune à la 68e minute a été suivi de son remplacement seulement douze minutes plus tard, alors que Klopp cherchait davantage de solidité défensive. Dans un match où l’Allemagne a moins tiré et moins eu le ballon, le numéro dix devait se montrer bien plus clinique en transition.

Amiri se bat pour une place durable dans un groupe qui finira par réintégrer des talents de classe mondiale comme Florian Wirtz. En ne dominant pas les espaces de création et en étant finalement sorti avant l’égalisation néerlandaise, il a laissé passer une occasion en or de prouver qu’il appartient au gratin des options de Klopp au milieu. Son manque d’impact à Amsterdam pourrait conduire à son exclusion lors de la prochaine sélection compétitive.

Conclusion

Au final, ce match nul a apporté plus de questions que de réponses à Xavi comme à Klopp. Les Pays-Bas ont montré un état d’esprit admirable pour revenir au score, mais leur milieu décimé par les blessures est resté un point de vulnérabilité. L’Allemagne a montré par séquences des traits du style « Kloppo » à haute intensité, mais a manqué de tranchant pour prendre les trois points. Alors que les deux nations entrent dans ces ères à forte exposition sous la direction de nouveaux sélectionneurs, ce nul ressemble à un reflet juste, même s’il est légèrement décevant, de deux projets encore très clairement en phase de laboratoire.