UEFA Nations League A - Journée 1 24 sept. 2026 - 14:45 Johan Cruijff ArenA

Pays-Bas - Allemagne débute le 24 septembre 2026 à 14h45 EST et 18h45 GMT.

L’Allemagne new-look entame l’ère Jürgen Klopp en commençant l’UEFA Nations League 2026-2027 à l’extérieur contre son proche rival néerlandais à Amsterdam.

Un nouvel homme à la tête des Pays-Bas

Légendaire figure du milieu espagnol, Xavi succède à Ronald Koeman après une décevante défaite des Pays-Bas contre le Maroc à la Coupe du monde.

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Un visage familier à la tête de l’Allemagne

Légende de Liverpool, Klopp a succédé à Julian Nagelsmann au poste de sélectionneur après une décevante élimination prématurée de la Coupe du monde de la FIFA. Il lance son mandat avec quatre matches d’UEFA Nations League en septembre et en octobre, en convoquant deux groupes distincts pour disputer ces quatre rencontres.

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Brobbey est difficile à contenir

L’attaquant néerlandais Brian Brobbey a inscrit un triplé pour Sunderland lors de sa récente défaite 5-3 contre un Manchester City irrésistible. Le puissant avant-centre a également donné du fil à retordre à Arsenal, champion de Premier League, lors d’un match récent, si bien que l’Allemagne devra trouver un plan pour contenir le joueur de 24 ans.

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Une sélection allemande peu conventionnelle

Klopp a convoqué deux groupes de 22 joueurs pour les quatre matches internationaux de l’Allemagne. Pour ce choc et la rencontre face à la Grèce le dimanche 27 septembre.

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Statistiques clés et point sur les blessures

Justin Kluivert et Donyell Malen ont déclaré forfait dans le groupe néerlandais sur blessure, tandis que Brajan Gruda s’est retiré du groupe allemand.

Jamal Musiala compte trois contributions décisives lors de ses trois derniers matches avec le Bayern Munich.

Compositions probables

Pays-Bas (433) : Verbruggen ; Dumfries, Van Dijk, Van de Ven, Ake ; Gravenberch, Veerman, Reijnders ; Frimpong, Brobbey, Gakpo.

Allemagne (4231) : Nubel ; Kimmich, Schlotterbeck, Tah, Brown ; Nmecha, Amiri ; Gnabry, Karl, Musiala ; Havertz.

Actualité des équipes et effectifs

Le onze probable des Pays-Bas de Xavi Hernandez est le suivant : Bart Verbruggen ; Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Nathan Ake, Micky van de Ven ; Joey Veerman, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders ; Jeremie Frimpong, Brian Brobbey, Cody Gakpo. Aucune blessure ni suspension n’est actuellement signalée pour l’équipe à domicile, et d’autres mises à jour seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi si la situation évolue.

L’Allemagne de Jurgen Klopp devrait s’aligner avec Alexander Nuebel dans le but derrière une défense à quatre composée de Nathaniel Brown, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck et Joshua Kimmich. Lennart Karl, Felix Nmecha, Nadiem Amiri et Serge Gnabry devraient évoluer au milieu, avec Jamal Musiala et Kai Havertz à la pointe de l’attaque. Aucune blessure ni suspension n’est actuellement signalée pour l’équipe en déplacement.

Forme

Les Pays-Bas abordent cette rencontre avec trois victoires, un nul et une défaite lors de leurs cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Leur sortie la plus récente a été un nul 1-1 contre le Maroc à la Coupe du monde, qui s’est conclu par une élimination à la différence de buts ou selon les critères de qualification, tandis que leur meilleure performance sur cette série a été une large victoire 5-1 contre la Suède. Sur ces cinq matches, Oranje a inscrit 11 buts et en a encaissé six, la campagne de Coupe du monde ayant mis en lumière à la fois sa menace offensive et une certaine vulnérabilité défensive.

La forme récente de l’Allemagne raconte une histoire plus contrastée. L’équipe de Klopp a enregistré deux victoires, aucun nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, son résultat le plus récent étant un nul 1-1 contre le Paraguay à la Coupe du monde qui a mis fin à son tournoi. Elle a battu Curaçao 7-1 lors de son match d’ouverture de groupe de la Coupe du monde et s’est imposée 2-1 contre la Côte d’Ivoire, mais les défaites contre l’Équateur et le Paraguay en phase à élimination directe ont mis un terme à sa campagne. L’Allemagne a marqué 13 buts sur ces cinq matches tout en en concédant cinq.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s’est soldée par une victoire 1-0 de l’Allemagne dans un match d’UEFA Nations League en octobre 2024. Avant cela, les deux sélections avaient fait match nul 2-2 lorsque les Pays-Bas avaient reçu l’Allemagne dans la même compétition en septembre 2024. Sur les cinq dernières confrontations directes, l’Allemagne s’est imposée deux fois, les Pays-Bas une fois, pour deux nuls, et les deux équipes ont inscrit un total combiné de 11 buts sur cette série.

Classement

Grp. 2 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Allemagne ALM 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Grèce GRÈ 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Pays-Bas PAB 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Serbie SER 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff Barrage Relégation Relégation

Dans le groupe 2 de l’UEFA Nations League, l’Allemagne occupe actuellement la première place tandis que les Pays-Bas sont troisièmes, ce qui signifie que les hôtes ont besoin d’un résultat positif pour réduire l’écart en tête du classement.