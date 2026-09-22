UEFA Nations League A - Journée 1 24 sept. 2026 - 14:45 Johan Cruijff ArenA

Pays-Bas - Allemagne débute le 24 septembre 2026 à 14h45 EST et à 18h45 GMT.

La nouvelle Allemagne entame l’ère Jürgen Klopp en commençant la Ligue des nations de l’UEFA 2026-2027 à l’extérieur contre son proche rival néerlandais à Amsterdam.

Un nouvel homme à la tête des Pays-Bas

Légendaire figure espagnole du milieu de terrain, Xavi succède à Ronald Koeman au poste de sélectionneur après l’élimination des Pays-Bas de la Coupe du monde par le Maroc. Il a pris une grande décision en écartant de son groupe le meilleur buteur de l’histoire de la sélection, Memphis Depay.

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Un visage familier à la tête de l’Allemagne

Légende de Liverpool, Klopp a succédé à Julian Nagelsmann au poste de sélectionneur après une décevante élimination précoce de la Coupe du monde de la FIFA. Il lance son mandat avec quatre matches de Ligue des nations de l’UEFA en septembre et en octobre, en nommant deux groupes distincts pour aborder les quatre rencontres contre les Pays-Bas, la Grèce (x2) et la Serbie.

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Un nouvel homme dans les buts

Le gardien de Barcelone Marc Andre ter Stegen est de retour dans le groupe après une grave blessure. Après avoir longtemps joué les doublures de Manuel Neuer pendant plusieurs années, il va désormais savourer son statut de numéro un. Cependant, pour l’instant, il devra déloger le joueur de Besiktas Alexander Nubel.

Brobbey est difficile à contenir

L’attaquant néerlandais Brian Brobbey a inscrit un triplé pour Sunderland lors de sa récente défaite 5-3 face à un Manchester City en grande forme. Le puissant avant-centre a aussi posé énormément de problèmes lors d’un récent match contre Arsenal, champion de Premier League, si bien que l’Allemagne devra trouver un plan pour contenir le joueur de 24 ans.

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Une sélection allemande peu conventionnelle

Klopp a nommé deux groupes de 22 joueurs pour les quatre matches internationaux de l’Allemagne. Pour ce choc et la rencontre face à la Grèce le dimanche 27 septembre, le groupe est le suivant : Marc-André ter Stegen, Alexander Nübel, Finn Dahmen, Hennes Behrens, Max Rosenfelder, Philipp Treu, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown, Josha Vagnoman, Yann-Aurel Bisseck, Joshua Kimmich, Nadiem Amiri, Yannik Engelhardt, Felix Nmecha, Anton Stach, Bambasé Conté, Kai Havertz, Chris Führich, Jamal Musiala, Lennart Karl, Younes Ebnoutalib, Serge Gnabry, Kevin Schade.

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Statistiques clés et nouvelles des blessés

Justin Kluivert et Donyell Malen ont quitté le groupe néerlandais sur blessure, tandis que Brajan Gruda s’est retiré du groupe allemand.

Jamal Musiala compte trois contributions de but lors de ses trois derniers matches avec le Bayern Munich.

Compositions probables

Pays-Bas (433) : Verbruggen ; Dumfries, Van Dijk, Van de Ven, Ake ; Gravenberch, Veerman, Reijnders ; Frimpong, Brobbey, Gakpo.

Allemagne (4231) : Nubel ; Kimmich, Schlotterbeck, Tah, Brown ; Nmecha, Amiri ; Gnabry, Karl, Musiala ; Havertz.

Nouvelles des équipes et effectifs

Le onze probable des Pays-Bas de Xavi Hernandez se présente ainsi : Bart Verbruggen ; Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Nathan Ake, Micky van de Ven ; Joey Veerman, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders ; Jeremie Frimpong, Brian Brobbey, Cody Gakpo. Aucune blessure ni suspension n’est actuellement répertoriée pour l’équipe à domicile, et d’autres mises à jour seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi si la situation évolue.

L’Allemagne de Jurgen Klopp devrait s’aligner avec Alexander Nuebel dans le but derrière une défense à quatre composée de Nathaniel Brown, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck et Joshua Kimmich. Lennart Karl, Felix Nmecha, Nadiem Amiri et Serge Gnabry devraient évoluer au milieu, avec Jamal Musiala et Kai Havertz à la pointe de l’attaque. Aucune blessure ni suspension n’est actuellement signalée pour l’équipe visiteuse.

Forme

Les Pays-Bas abordent cette rencontre avec trois victoires, un nul et une défaite lors de leurs cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Leur sortie la plus récente a été un nul 1-1 contre le Maroc en Coupe du monde, qui s’est soldé par une élimination à la différence de buts ou selon les critères de qualification, tandis que leur meilleure performance sur cette série a été un large succès 5-1 contre la Suède. Sur ces cinq matches, Oranje a inscrit 11 buts et en a concédé six, la campagne de Coupe du monde ayant mis en évidence à la fois sa menace offensive et une certaine vulnérabilité défensive.

La forme récente de l’Allemagne raconte une histoire plus contrastée. L’équipe de Klopp a enregistré deux victoires, aucun nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, son résultat le plus récent étant un nul 1-1 contre le Paraguay en Coupe du monde qui a mis fin à son tournoi. Elle a battu Curaçao 7-1 lors de son match d’ouverture de groupe en Coupe du monde et a dominé la Côte d’Ivoire 2-1, mais des défaites contre l’Équateur et le Paraguay en phase à élimination directe ont mis un terme à sa campagne. L’Allemagne a marqué 13 buts lors de ces cinq matches tout en en encaissant cinq.

Face-à-face

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s’est terminée par une victoire 1-0 de l’Allemagne lors d’un match de Ligue des nations de l’UEFA en octobre 2024. Avant cela, les deux sélections avaient fait match nul 2-2 lorsque les Pays-Bas avaient reçu l’Allemagne dans la même compétition en septembre 2024. Sur les cinq derniers face-à-face, l’Allemagne s’est imposée deux fois, les Pays-Bas une fois, pour deux nuls, et les deux équipes ont inscrit 11 buts au total sur cette série.

Classement

Grp. 2 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Allemagne ALM 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Grèce GRÈ 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Pays-Bas PAB 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Serbie SER 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff Barrage Relégation Relégation

Dans le groupe 2 de la Ligue des nations de l’UEFA, l’Allemagne occupe actuellement la première place tandis que les Pays-Bas sont troisièmes, ce qui signifie que les hôtes ont besoin d’un résultat positif pour réduire l’écart en tête du classement.