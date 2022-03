Payet : "Si vous me dîtes que l'OM gagne, je veux bien m'asseoir sur le banc"

Le choc entre Marseille et Nice, dimanche soir en clôture de la 29e journée de Ligue 1, pourrait bien s'avérer décisif dans la course à la deuxième place de Ligue 1 dans cette fin de saison.

"Le problème n'est pas Milik avec Payet"

Le capitaine marseillais Dimitri Payet, absent lors des dernières sorties des siens en raison d'une blessure, a notamment évoqué ce retour, alors que certains ont évoqué la possibilité de voir un meilleur OM sans lui.

"Cela ne m'agace pas. Si vous me dites que l'OM remporte ses dix matchs sans Payet, je veux bien aller m'asseoir sur le banc", a-t-il affirmé avant d'aborder également son entente à parfaire avec Milik.

"Cela a été une remise en cause collective. Le problème n'était pas Milik avec Payet, on était dans une période où on était moins bien. Chaque joueur a élevé son niveau."

Un Payet qui s'est également exprimé sur les choix parfois discuté de Jorge Sampaoli, adepte des changements tactiques réguliers : "Pour nous c'est très clair, a-t-il plaidé. On sait comment on va jouer. Depuis le lundi, on sait qu'untel va jouer là ou là. On a beaucoup de systèmes mais ça nous permet de jouer de différentes manières."

"Dites-moi quel match est abordable aujourd'hui ?"

Parmi les sujets également évoqués, les difficultés des Marseillais sur leur pelouse du Vélodrome, eux qui ont pris plus de points cette saison en déplacement.

"C'est difficile à expliquer qu'on puisse prendre plus de points à l'extérieur. Il faut qu'on continue à jouer notre jeu. Les supporters ont envie qu'on gagne", a lancé Payet, guère effrayé par le calendrier à venir.

"Dites moi quel match est abordable aujourd'hui ? Je préfère jouer des matchs à Geoffroy-Guichard, on est des matchs de Coupe d'Europe, au Parc... Il faudra faire ce qu'il faut si on veut être là à la fin de la saison."

A commencer par ce match au sommet face à l'OGC Nice, actuellement à égalité de points avec les Phocéens.