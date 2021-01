Paulo Sousa nouveau sélectionneur de la Pologne

L’ancien coach de Bordeaux, Paulo Sousa, vient d’être désigné nouveau sélectionneur de la Pologne.

Cinq mois après son départ de , Paul Sousa s’offre un nouveau challenge. L’entraineur portugais a été intronisé en tant que sélectionneur de la .

Paulo Sousa aura comme mission de guider les Aigles à l’occasion du prochain championnat d’Europe des Nations. Avec Lewandowski et consorts, il tentera de faire aussi bien qu’en 2016 lorsque la Pologne avait atteint les quarts de finale de l’épreuve.

C’est la première expérience de Paulo Sousa en tant que sélectionneur national. Jusque-là, il ne s’était occupé que des clubs et dans huit pays différents. Il s’était occupé de l’équipe nationale des moins de 18 ans du .

Jusque-là, la Pologne était dirigée par Jerzy Józef Brzęczek. Ce dernier a été limogé il y a trois jours, à six mois seulement du coup d’envoi du championnat d’Europe des Nations.

La Pologne occupe actuellement la 19e place au classement FIFA. Sa meilleure position c’était le 7e rang, atteint en 2017. C’était avant la Coupe du Monde en , qui s’est soldée sur un fiasco (élimination au premier tour).

Au premier tour de l’Euro, les Polonais se produiront dans le groupe E, en compagnie de l’ , de la et de la Slovaquie. Mais d’ici là, Lewandowski et ses coéquipiers devront livrer trois matches en éliminatoires du Mondial, contre respectivement la Hongrie, l’Andorre et l’ .