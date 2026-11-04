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Paulo Fonseca a officiellement été nommé entraîneur du Sporting après son départ soudain de Lyon en cours de saison. Le club français a exprimé ses profonds regrets face à ce départ inattendu. Le club portugais a versé une indemnité conséquente de 5 millions d’euros pour s’attacher ses services.

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Fonseca officialise son retour sur le banc du Sporting

Fonseca a officiellement été nommé entraîneur du Sporting, mettant fin à son passage réussi à Lyon après plus d’un an et demi à la tête de l’équipe. Le technicien portugais de 53 ans revient dans son pays pour prendre les rênes d’un effectif très compétitif.

Il arrive pour remplacer définitivement Rui Borges à la tête du club lisboète. Le Sporting a récemment ouvert la voie à cette nomination de premier plan, qui intervient en pleine saison. Le club a annoncé dimanche avoir officiellement entamé des discussions pour résilier le contrat de Borges. Cette démarche administrative rapide a permis à Fonseca de prendre aussitôt le poste laissé vacant.

Lyon exprime ses profonds regrets

Ce changement soudain d’entraîneur laisse un goût amer en France. Lyon a toutefois obtenu du Sporting une indemnité obligatoire de 5 millions d’euros pour libérer officiellement son entraîneur. Le caractère abrupt de ce départ en cours de saison a manifestement pris le club français totalement de court.

Dans un communiqué officiel au ton passionné, Lyon a confirmé « regretter profondément » la « décision inattendue » prise par Fonseca. La direction du club a souligné sa profonde frustration face aux circonstances de ce départ. Elle a fait part de sa déception, notamment en raison de « son timing en plein milieu de saison ».

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Un changement de cap décisif en pleine saison

Fonseca arrive dans son nouveau club alors que le Sporting est déjà bien placé pour disputer plusieurs titres majeurs cette saison. Le club occupe actuellement la troisième place dans une course au titre très disputée en Liga Portugal.

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Le club portugais occupe également une remarquable sixième place au classement de la Ligue des champions, avec neuf points récoltés jusqu’ici. Fonseca devra maintenir cette dynamique sur la scène européenne. Il laisse de son côté une équipe lyonnaise engagée dans ses propres compétitions. Le club français est actuellement troisième de Ligue 1 et occupe confortablement la 12e place au classement de la Ligue Europa.

Maciel prend le relais en France

Avec le départ rapide de Fonseca pour Lisbonne, Lyon a immédiatement pris des mesures pour combler le vide soudain laissé sur son banc. Jorge Maciel, jusqu’ici fidèle adjoint de Fonseca, va prendre le relais. Il dirigera désormais l’équipe première par intérim jusqu’à nouvel ordre. Il aura la lourde tâche de stabiliser l’équipe pendant que la direction mènera une recherche approfondie pour trouver un successeur permanent.

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De retour au Portugal, Fonseca cherchera rapidement à prendre ses marques avec ses nouveaux joueurs. Il prend les rênes d’un Sporting talentueux, qui vise des trophées majeurs cette saison.