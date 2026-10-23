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Paulo Fonseca a fermement défendu sa décision d’aligner une équipe de Lyon largement remaniée après sa lourde défaite 3-0 à Hoffenheim en Ligue Europa. L’entraîneur portugais a choisi de ménager plusieurs titulaires importants en Allemagne, privilégiant le prochain choc au sommet en championnat contre le Paris Saint-Germain.

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La rotation coûte cher à Lyon en Allemagne

Le parcours sans faute de Lyon en Ligue Europa s’est brutalement interrompu jeudi soir. Après avoir remporté ses deux premiers matches européens, le club français a été largement battu par Hoffenheim, sans jamais parvenir à trouver son rythme au cours d’une soirée difficile à la PreZero Arena. Ce résultat constitue un sérieux coup d’arrêt pour une équipe qui semblait jusque-là à l’aise sur la scène européenne.

Pour cette rencontre cruciale, Fonseca et son staff ont fait le choix audacieux d’aligner un onze de départ expérimental. La composition comprenait de jeunes talents comme Rémi Himbert et Steeve Kango. Ce dernier a été victime d’une chute inquiétante et a dû être transporté à l’hôpital en première période.

La priorité donnée au PSG justifie une composition coûteuse

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Malgré une prestation décousue et une lourde défaite, l’entraîneur n’a pas renié ses choix lors de son analyse d’après-match. Fonseca a maintenu qu’il était absolument nécessaire de gérer avec soin le temps de jeu de ses joueurs, refusant de remettre en question sa composition malgré l’ampleur du revers.

À l’origine de ce choix controversé, il y a le choc à venir contre le PSG. « Nous avons géré le temps de jeu de l’équipe parce que nous avons un match très important et très difficile pour nous contre le PSG. Je dois donc gérer le temps de jeu », a expliqué le Portugais, cité par RMC Sport.

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Fonseca frustré par la prestation de Lyon

Si Fonseca a assumé l’entière responsabilité de sa composition d’équipe, il s’est montré nettement moins indulgent quant à l’application des joueurs entrés sur le terrain. L’ancien entraîneur de Lille a exprimé sa frustration face au manque d’intensité et de concentration de son équipe contre son adversaire de Bundesliga. La prestation lyonnaise n’a pas affiché la solidité défensive ni la discipline tactique qui ont caractérisé le récent regain de forme du club en championnat.

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« Peut-être que mon message n’est pas passé. La manière dont nous devions jouer ici était claire, j’avais beaucoup parlé avec les joueurs. Mais le message n’est peut-être pas passé, je ne sais pas », a reconnu l’entraîneur lyonnais.

La situation sécuritaire fait planer le doute sur le choc

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La décision de sacrifier la dynamique européenne est directement liée à la place de leader occupée par Lyon en championnat. Le club compte actuellement le même nombre de points que le PSG et ne conserve la première place que grâce à une meilleure différence de buts. Alors que les deux rivaux pour le titre doivent s’affronter lors de la huitième journée, Fonseca a clairement considéré le déplacement en Allemagne comme secondaire par rapport au choc qui les attend au Parc des Princes.

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La date de cette affiche de championnat pourrait toutefois changer en raison d’une vaste mobilisation policière à travers la France. Si la LFP ne souhaite pas reporter la rencontre, la décision finale revient à la préfecture de police. Si la situation sécuritaire impose un report, le match pourrait être déplacé au lundi soir, ce qui le ferait potentiellement coïncider avec la cérémonie du Ballon d’Or à Londres.