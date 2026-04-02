Paulo Dybala pourrait signer dans un club hors d'Europe d'ici trois mois

Il est fort probable que Paulo Dybala (32 ans) ne joue plus en Europe à l'issue de cette saison, selon le journaliste spécialisé dans les transferts César Luis Merlo. Flamengo souhaite proposer très prochainement un contrat lucratif à l'Argentin, tandis que Boca Juniors espère un retour spectaculaire dans son pays natal.

Le club qui dispute ses matchs à La Bombonera pense surtout avoir ses chances grâce à une histoire romantique. Après quatorze saisons, Dybala pourrait revenir dans le pays où il a disputé quarante sélections.

Flamengo a davantage à offrir sur le plan financier. Le club brésilien a déboursé pas moins de 42 millions d’euros l’hiver dernier pour arracher Lucas Paquetá à West Ham United.

Il semble en tout cas que Dybala quitte l'AS Roma. Le gaucher arrive au terme de son contrat après quatre saisons et peut donc être recruté sans indemnité de transfert.

Dybala, qui a disputé son dernier match international en 2024, a disputé 135 matchs officiels sous les couleurs de la Roma. Il y a inscrit 45 buts et délivré 26 passes décisives.

Seul un miracle pourrait encore permettre à Dybala de rester à Rome. Pour l'instant, aucune discussion n'est en cours entre les deux camps.

Si Dybala ne souhaite pas encore retourner en Amérique du Sud, la Süper Lig pourrait également être une option. Dans des clubs comme Galatasaray et Fenerbahçe, il n'aurait probablement pas à renoncer à son salaire actuel, qui s'élève à environ 8 millions d'euros.