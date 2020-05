Paulo Cesar : "Marquinhos, le meilleur joueur à Paris"

L'ancien joueur du club estime que son compatriote Marquinhos n'est autre que le meilleur joueur du PSG.

Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Keylor Navas... C'est un fait, le peut se targuer de compter de nombreuses stars internationales au sein de son effectif. Mais selon un ancien joueur du club, en la personne de Paulo Cesar, c'est plutôt du côté de l'axe de la défense qu'il faut regarder pour trouver le meilleur joueur de l'équipe entraînée par Thomas Tuchel. Et pour cause, selon le Brésilien, celui-ci n'est autre que son compatriote Marquinhos.

"Aujourd'hui, c'est le meilleur joueur à Paris​"

"Pour moi, Marquinhos est un super joueur. Aujourd'hui, c'est le meilleur joueur à Paris. Il faut qu'il confirme son poste en équipe nationale. C'est comme ça que les gens vont le connaître et lui donner plus de valeur. En plus, ce n'est pas seulement le joueur, tout le monde remarque l'état d'esprit qu'il a. C'est lui qui prend la parole et je trouve ça super. C'est un mec qui a mon respect", a ainsi déclaré celui qui a évolué à Paris entre 2002 et 2007, lors d'un live Instagram.

"Après le brassard de capitaine, ce n'est pas un sujet qui m'importe. Ce qui m'importe c'est qu'il joue de la même façon avec ou sans le brassard. C'est vrai qu'en quand tu as le brassard, t'as un respect plus élevé que les autres mais tu as aussi d'autres obligations", a ensuite ajouté l'ancien milieu de terrain. S'il n'est peut-être pas le plus talentueux, l'exemplarité et la régularité de Marquinhos forcent le respect. C'est pourquoi il est l'un des chouchous du Parc des Princes.