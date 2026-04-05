Goal.com
En direct
Paul SimonisGetty
Lars Capiau

Traduit par

Paul Simonis est sur le point de faire son retour en tant qu'entraîneur en Eredivisie

Mercato
Sparta Rotterdam
Wolfsburg

Selon Voetbal International dimanche, le Sparta Rotterdam envisage « sérieusement » de nommer Paul Simonis au poste d'entraîneur principal. Âgé de 41 ans, l'entraîneur est actuellement sans emploi depuis son licenciement du VfL Wolfsburg.

Aux Pays-Bas, Simonis jouit d'une excellente réputation grâce à son travail remarquable chez les Go Ahead Eagles. La saison dernière, il a mené l'équipe de Deventer à la victoire en Coupe des Pays-Bas (KNVB Beker), lui assurant ainsi une place en compétitions européennes

Un poste d'entraîneur se libérera au Sparta l'été prochain, Maurice Steijn devant quitter le club de Rotterdam. Originaire de La Haye, il avait déjà annoncé il y a quelques semaines qu'il ne renouvellerait pas son contrat arrivant à échéance.

Simonis avait déjà été entraîneur des jeunes chez les Kasteelheren. Il y avait sous sa responsabilité les équipes U17 et U19, jusqu'à son départ en 2020. Deux ans plus tard, il a commencé à travailler comme entraîneur adjoint de Kees van Wonderen chez les Go Ahead Eagles.

Simonis l'a suivi lorsqu'il est parti au sc Heerenveen. En 2024, le Go Ahead l'a convaincu de revenir en Overijssel pour occuper le poste d'entraîneur principal. C'est là que l'entraîneur est entré dans l'histoire.

Bundesliga
Wolfsburg crest
Wolfsburg
WOB
Eintracht Francfort crest
Eintracht Francfort
SGE
Eredivisie
Sparta Rotterdam crest
Sparta Rotterdam
SPA
PSV Eindhoven crest
PSV Eindhoven
PSV

Au total, Simonis a pris place 41 fois sur le banc de l'Adelaarshorst. Il y a enregistré une moyenne de 1,63 point par match et a ainsi remporté une victoire historique en Coupe.

Grâce à ses performances à Deventer, Simonis a mérité une promotion au VfL Wolfsburg, mais ce choix s'est avéré malheureux. Après seulement douze matchs, Simonis a été remercié par le club, qui se dirige néanmoins toujours vers la relégation.

Publicité