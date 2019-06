Paul Scholes condamné à une amende de 10 000 € pour des paris sportifs

L'ancien milieu de terrain de Manchester United a été condamné à une amende de 10 000 € pour avoir effectué 140 paris en deux ans.

Paul Scholes a été condamné ce mardi par la Fédération Anglaise de Football (FA) à une amende de 10 000 € après avoir reconnu enfreindre les règles en matière de paris sportifs. L'ancienne star de Manchester United et de l’Angleterre avait été accusée en avril dernier d’avoir réalisé un total de 140 paris sur des matchs de football entre août 2015 et janvier 2019.

Le bref passage de Scholes en tant que manager du club de League Two, Oldham Athletic, a débuté en février mais s’est rapidement terminé en mars car les paris en question ont eu lieu alors qu'il était directeur de Salford City. Aux côtés de ses anciens coéquipiers de la fameuse "Class of 92", composée de Gary Neville, Phil Neville, Ryan Giggs, Nicky Butt et David Beckham, Scholes détient une partie du club de Salford, qui a été promu pour la première fois de son histoire en 4ème division la saison dernière.

Huit des paris de Scholes ont été placés sur des matches de , bien que tous aient été réalisés après que Salford ait été éliminé de la compétition. "Une commission de réglementation indépendante a condamné Paul Scholes à une amende de 10 000 € et l'a averti, après qu'il ait admis sa mauvaise conduite concernant les paris" a confirmé une déclaration de la fédération.

"Je croyais, à tort, que tant qu'il n'y aurait pas de lien personnel entre moi et les matches sur lesquels je pariais, il n'y aurait aucun problème, a repris l'intéressé. Cependant, je comprends maintenant que ce n'est pas le cas et j'aurais dû prendre des mesures pour le vérifier" a déclaré Paul Scholes, qui doit également payer 2 000 € en plus pour couvrir les frais d’audience.