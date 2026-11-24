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Paul Scholes s’en est pris vivement à Lisandro Martinez, accusant le défenseur de Manchester United d’avoir « triché » envers ses coéquipiers lors de la défaite 4-0 à Liverpool dimanche. L’ancien milieu de terrain a également mis en cause les qualités physiques de l’ensemble de l’effectif de Mauricio Pochettino après une prestation défensive désastreuse à Anfield.

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Scholes fustige Martinez après l’humiliation à Anfield

Scholes a accusé Martinez d’avoir « triché » envers ses coéquipiers lors de la démoralisante défaite 4-0 face à Liverpool dimanche à Anfield. Ce résultat désastreux a offert au nouvel entraîneur Pochettino le pire départ possible après avoir succédé à Michael Carrick. Bien que Leny Yoro ait été expulsé rapidement , Pochettino pouvait attendre une résistance bien plus ferme de l’effectif dont il a hérité. Au lieu de cela, Manchester United s’est effondré comme il l’a déjà fait, encaissant quatre buts et devenant la défense qui en a concédé le plus parmi les cinq grands championnats européens cette saison.

Martinez, qui avait déjà reproché à la direction de United de ne pas recruter assez de joueurs de talent, s’est particulièrement attiré les foudres de Scholes. L’international argentin porte une lourde responsabilité sur le but inscrit par Rio Ngumoha en seconde période, après avoir tenté sans grande conviction d’arrêter Bradley Barcola près du rond central.

L’ancien milieu doute que le défenseur ait le profil pour la Premier League

Dans The Good, The Bad & The Football, sponsorisé par Midnite, Scholes n’a pas mâché ses mots en analysant l’action qui a mis fin aux maigres espoirs de retour de United. Il a pointé Martinez, ainsi que les défenseurs Harry Maguire et Matthijs de Ligt, pour leur manque de repli défensif.

« Sur le troisième but hier, il y a Maguire, De Ligt et Martinez. C’est tout simplement tricher avec le football, parce qu’il [Martinez] n’a pas voulu revenir en courant, a déclaré Scholes. Il n’a pas les qualités physiques pour la Premier League, c’est comme ça, et nous l’avions tous dit il y a trois ou quatre ans lorsqu’il a signé sous Ten Hag. »

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Scholes souligne le manque criant de qualités athlétiques de l’effectif

Au-delà des erreurs individuelles, Scholes s’est dit très préoccupé par la condition physique et les qualités athlétiques de l’ensemble de l’effectif de United par rapport à ses rivaux en championnat. Il a opposé la prestation poussive de United au niveau de forme impressionnant qu’il a récemment observé chez Brighton.

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« Le gros problème, c’est la puissance physique et les qualités athlétiques de ce groupe de joueurs par rapport à tous les autres, a expliqué Scholes. Je l’ai dit l’autre semaine en regardant jouer Brighton : actuellement, c’est une équipe du haut de tableau. Brighton aurait encore dû gagner hier, vu les occasions obtenues, mais je n’ai jamais vu une équipe aussi en forme.

« L’intensité était incroyable. Quand je regarde United, je n’arrive pas à imaginer ça : ils sont à des années-lumière de ce que j’ai vu à Brighton. Je ne pense pas que ce soit une question d’implication, je pense simplement qu’ils n’ont pas les joueurs suffisamment athlétiques. Ils peuvent s’entraîner aussi dur que possible. »

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Pochettino doit s’atteler au chantier de la défense

Martinez et ses coéquipiers en défense seront désormais soumis à une forte pression pour démontrer leurs qualités physiques et leur engagement dans les semaines à venir. La manière dont Pochettino remédiera au manque de qualités athlétiques de l’effectif et redonnera de la fierté à son équipe après une défaite aussi lourde à Anfield marquera le début de son mandat.