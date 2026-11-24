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Paul Scholes s’en est vivement pris à Lisandro Martinez, accusant le défenseur de Manchester United d’avoir « triché » envers ses coéquipiers lors de la défaite 4-0 de dimanche à Liverpool. L’ancien milieu de terrain a également mis en doute les qualités physiques de l’ensemble de l’effectif de Mauricio Pochettino après sa piètre prestation défensive à Anfield.

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Scholes s’en prend à Martinez après l’humiliation à Anfield

Scholes a accusé Martinez d’avoir « triché » envers ses coéquipiers lors de la défaite démoralisante 4-0 contre Liverpool , dimanche à Anfield. Ce résultat désastreux a offert au nouvel entraîneur Pochettino le pire départ possible après sa succession à Michael Carrick. Bien que Leny Yoro ait été expulsé tôt dans la rencontre , Pochettino pouvait attendre une résistance bien plus ferme de l’effectif dont il a hérité. Au lieu de cela, Manchester United s’est effondré comme il en a l’habitude, encaissant quatre buts pour devenir l’équipe à la défense la plus perméable des cinq grands championnats européens cette saison.

Martinez, qui avait auparavant reproché à la direction de United de ne pas recruter suffisamment de joueurs talentueux, a particulièrement suscité la colère de Scholes. L’international argentin porte une lourde responsabilité sur le but inscrit par Rio Ngumoha en seconde période, après une tentative peu convaincante pour arrêter Bradley Barcola près du rond central.

L’ancien milieu de terrain doute de la capacité du défenseur à jouer en Premier League

Dans The Good, The Bad & The Football, Scholes n’a pas mâché ses mots en analysant l’action qui a anéanti le moindre espoir de retour de United. Il a pointé Martinez du doigt, ainsi que les défenseurs Harry Maguire et Matthijs de Ligt, pour ne pas s’être repliés correctement.

« Sur le troisième but, hier, on voit Maguire, De Ligt et Martinez. C’est tout simplement tricher avec le football, parce qu’il [Martinez] ne voulait pas revenir défendre, a déclaré Scholes. Il n’a pas les qualités physiques nécessaires pour la Premier League, c’est aussi simple que ça. Nous le disions tous il y a trois ou quatre ans, lorsqu’il a signé sous Ten Hag. »

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Scholes souligne le manque criant de qualités athlétiques de l’effectif

Au-delà des erreurs individuelles, Scholes s’est dit très préoccupé par la condition physique et les qualités athlétiques de l’ensemble de l’effectif de United par rapport à ses rivaux en championnat. Il a opposé la prestation poussive de United au niveau de forme impressionnant qu’il a récemment observé chez Brighton.

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« Notre gros problème, ce sont les qualités physiques et athlétiques de ce groupe de joueurs par rapport à tous les autres, a expliqué Scholes. Je l’ai dit l’autre semaine en regardant jouer Brighton : c’est actuellement une équipe de haut niveau. Elle aurait encore dû gagner hier, vu les occasions qu’elle a eues, mais je n’ai jamais vu une équipe aussi en forme.

« L’intensité était incroyable. Quand je regarde United, je n’arrive pas à l’imaginer : l’équipe est à des années-lumière de ce que j’ai vu à Brighton. Je ne pense pas que ce soit une question d’implication, je pense simplement qu’ils n’ont pas les joueurs athlétiques qu’il faut. Ils peuvent s’entraîner aussi dur qu’ils le veulent. »

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Pochettino face à un immense chantier pour redresser la défense

Martinez et ses coéquipiers en défense seront désormais scrutés de près dans les semaines à venir et devront prouver leurs qualités physiques ainsi que leur engagement. La façon dont Pochettino remédiera au manque de qualités athlétiques de l’effectif et lui rendra sa fierté après une défaite aussi lourde à Anfield définira les débuts de son mandat.