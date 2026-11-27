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L'ancien milieu de terrain de Manchester United Paul Pogba a adressé un message clair à son ancien club : il doit cesser de s'accrocher à ses succès passés. Alors que les débuts de Mauricio Pochettino virent au cauchemar, le Français estime que la voie vers les sommets passe par le nord de Londres.

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La crise à Old Trafford provoque un changement d'entraîneur

Manchester United occupe la 19e place de Premier League avec huit points en 11 matches, ce qui le plonge déjà dans la lutte pour le maintien. Après deux saisons sans trophée, le club a limogé Michael Carrick pendant la trêve internationale.

Pochettino est arrivé pour redresser immédiatement la situation , mais son mandat a débuté par une lourde défaite 4-0 face à Liverpool. Son équipe a montré de modestes progrès mercredi soir en obtenant un match nul 2-2 en Ligue des champions sur le terrain du Sporting.

Pogba soutient Pochettino et appelle à la patience

Au micro de talkSPORT, Pogba a approuvé la nomination de Pochettino tout en exprimant sa sympathie pour Carrick. Selon lui, l'effectif a besoin de stabilité en interne plutôt que d'une nouvelle solution à court terme.

« Je suis content que Pochettino soit arrivé là-bas, car je pense que c'est un excellent entraîneur. Et je suis aussi triste pour Michael Carrick, car je ne pense pas qu'il ait eu assez de temps pour montrer ce qu'il savait faire et faire ses preuves, a déclaré Pogba. Mais je pense qu'il faut simplement donner du temps à cette équipe. Nous savons qu'il y a beaucoup de supporters partout dans le monde, nous voulons tous voir Manchester United gagner et nous pensons tous qu'il faut changer d'entraîneur. »

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« Ce que je pense de cette équipe, pour y être passé, c'est qu'il lui faut du temps, qu'il faut régler les problèmes en interne. Tout le monde doit être sur la même longueur d'onde et laisser à l'entraîneur le temps de faire son travail. Les joueurs doivent aussi être performants et comprendre l'entraîneur. C'est ainsi qu'ils pourront avancer, comme Arsenal. »

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Pourquoi la reconstruction d'Arsenal peut servir de modèle

Pogba a cité la reconstruction menée par Mikel Arteta à Arsenal comme modèle pour son ancien club. Après ses années fastes avec Thierry Henry, Arsenal a connu une longue disette de titres avant de se mêler à nouveau à la lutte.

« Arsenal a connu une grande période avec Thierry Henry. Le club a vécu une grande [époque], a atteint la finale de la Ligue des champions et a remporté la Premier League. Puis il s'est écoulé [beaucoup de] temps [avant] de gagner à nouveau. Ça fait combien d'années [depuis] la dernière fois qu'Arsenal a remporté la Premier League ? a demandé Pogba. Mais la pression, même si je sais que c'est un grand club, comme Manchester United, était bien moindre. On a laissé Arsenal retrouver son chemin vers les sommets. »

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« Et c'est tout ce dont Manchester United a besoin, selon moi. Nous devons arrêter d'en parler comme si c'était encore l'équipe d'autrefois. Il faut lui témoigner du respect, lui permettre de grandir à nouveau et de retrouver les sommets. »

Une rude tâche pour s'éloigner du danger

Pochettino doit rapidement sortir son équipe de la zone de relégation après n'avoir récolté que huit points en 11 matches de championnat. Il sera essentiel de s'appuyer sur le match nul de mercredi contre le Sporting en Ligue des champions pour mettre ses idées en place et mettre fin à deux saisons sans trophée, sans subir le poids des attentes héritées du passé.