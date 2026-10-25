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Paul Merson a réservé des éloges particuliers à Martin Odegaard après la victoire sans difficulté d’Arsenal contre Everton à l’Emirates, en Premier League. L’ancien milieu de terrain estime que le Norvégien est le joueur qui s’est le plus distingué depuis le début de la saison au sein de l’équipe de Mikel Arteta, engagée dans la course au titre.

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Arsenal s’impose sans trembler à domicile

Arsenal a rejoint Manchester City en tête de la Premier League, à égalité de points, après sa victoire 2-0 contre Everton. Ezri Konsa a ouvert le score dès la septième minute en poussant le ballon au fond des filets, inscrivant son premier but pour le club depuis son arrivée d’Aston Villa.

Gabriel Magalhaes a ensuite doublé la mise en seconde période pour assurer les trois points à Arsenal à l’Emirates Stadium. Les joueurs locaux ont fini par profiter du manque de tranchant de leurs adversaires dans le dernier tiers du terrain.

Merson distingue un Odegaard remarquable

Après la victoire, Merson, ancien milieu de terrain d’Arsenal, a désigné Odegaard comme le joueur le plus en vue de la saison. Le Norvégien a dicté le jeu au milieu de terrain, dans la continuité de sa belle prestation contre le Bayern Munich en milieu de semaine. Sur Sky Sports, Merson a couvert d’éloges le meneur de jeu d’Arsenal.

« Si je devais choisir quelqu’un, je dirais qu’Odegaard a été remarquable, a-t-il expliqué. Il coche toutes les cases, il est tellement à l’aise, il a un excellent pied gauche, c’est vraiment un très, très bon joueur. Quand il est dans de bonnes dispositions, comme il l’a été cette saison, sa confiance est élevée. Pour moi, c’est lui qui sort du lot. »

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Everton ne parvient pas à faire payer Arsenal

Malgré le score final, Arsenal n’a pas eu la partie facile face à l’équipe de la Merseyside. Jordan Pickford a d’abord repoussé une tentative des joueurs locaux d’un bel arrêt, mais Konsa, à l’affût, a repris le ballon de près.

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Prochains matchs FLE Carabao Cup 16:00 ARS

« Je ne dirais pas que cela a été facile, facile, parce que ce serait manquer de respect à Everton, mais Arsenal a gagné sans être inquiété, a noté Merson. Jordan Pickford a réalisé un bel arrêt, puis Konsa a tenté sa chance en suivant et a poussé le ballon au fond des filets à moins d’un mètre du but. On se dit alors qu’Arsenal va en marquer quatre, cinq ou six, mais ce n’est pas arrivé. Everton a bien joué ensuite, en produisant du beau football. »

« Everton manque simplement d’une véritable menace offensive. Thierno Barry a eu une très belle occasion et, si elle était entrée, le match aurait été différent. Arsenal a ensuite inscrit un autre très beau but par Gabriel. »

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Un choc majeur contre Liverpool attend Arsenal

Le club du nord de Londres va désormais se tourner temporairement vers une compétition de coupe. Arsenal se déplacera mardi soir chez Fleetwood Town, pensionnaire de League Two, pour le quatrième tour de la Carabao Cup. Après ce rendez-vous en milieu de semaine, l’effectif d’Arteta passera un test majeur pour confirmer ses ambitions en championnat. Arsenal retrouvera la Premier League dimanche prochain avec un choc très attendu contre Liverpool à Anfield.