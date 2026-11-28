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La légende d’Arsenal Paul Merson exhorte Mikel Arteta à faire un choix fort pour le choc de Premier League contre Manchester City, dimanche. Le consultant estime qu’un changement en attaque pourrait permettre de mettre en difficulté la défense de City à l’Emirates Stadium.

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Gyokeres marque des points après son but européen en milieu de semaine

Gyokeres a connu un début de saison discret en Premier League : il n’a disputé que 181 minutes et n’a été titularisé qu’une fois lors des 11 premiers matches d’Arsenal. L’attaquant suédois a toutefois renforcé sa candidature en milieu de semaine grâce à une superbe frappe lors du match nul 1-1 contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions.

Mikel Arteta privilégie généralement Kai Havertz pour les grandes affiches, et l’attaquant allemand a déjà inscrit des buts décisifs contre Chelsea et Liverpool cette saison. Merson estime néanmoins que la présence physique de Gyokeres est nécessaire dimanche pour perturber la défense de Manchester City.

Pourquoi Gyokeres peut poser problème aux défenseurs de City selon Merson

Au micro de Sky Sports, Merson a reconnu que Gyokeres avait été irrégulier et avait peu joué. Il estime toutefois que son jeu combatif déstabiliserait les défenseurs centraux de City, Marc Guehi et Ruben Dias, qui ne sont pas au mieux de leur forme.

« Il n’a pas beaucoup joué et il est un peu irrégulier, mais je le titulariserais probablement contre Manchester City, a déclaré Merson. Les défenseurs centraux n’aimeront pas son engagement physique. Cette saison, le problème de Manchester City est apparu quand ses défenseurs ont été mis sous pression et qu’il a fallu se battre.

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« Si vous faites jouer Havertz, dont je suis un grand admirateur, cela deviendra un match de football, et les joueurs de Manchester City seront contents d’avoir le jeu face à eux. Gyokeres joue différemment et cela pose de gros problèmes aux deux défenseurs centraux, Guehi et Dias, qui n’ont pas été très bons cette saison. »

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La course au titre en jeu alors que l’équipe de Maresca flanche

L’équipe d’Enzo Maresca arrive dans le nord de Londres sans victoire en championnat depuis quatre matches. En cas de défaite, elle accuserait neuf points de retard sur Arsenal, leader. Merson a cité l’audace de Fulham la semaine dernière, qui a multiplié les présences dans la surface adverse, comme un exemple à suivre face à la défense vulnérable de City. Il a également évoqué le manque de ballons reçus par Erling Haaland.

« Si vous êtes assez courageux, comme Fulham l’a été en plaçant des joueurs dans la surface adverse, vous pouvez battre Manchester City, a-t-il ajouté. Voilà son problème : l’équipe laisse trop d’espaces et ne suscite plus la même crainte. Et je ne pense pas non plus qu’Erling Haaland reçoive les ballons qu’il mérite.

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« On aimerait penser que les joueurs de Manchester City ne sont pas affectés par les accusations qui pèsent sur le club , car personne ne sait ce qui va se passer. Il faut donc jouer jusqu’à ce qu’on le sache. Mais si Arsenal gagne ce match, le championnat sera joué. L’écart serait de neuf points et ce championnat pourrait être terminé très, très vite. »

Un choc décisif dimanche à l’Emirates Stadium

Après le but de Gyokeres en Coupe d’Europe, Arteta doit désormais trancher entre l’expérience de Havertz dans les grands rendez-vous et la puissance physique du Suédois. Pour Maresca, mettre fin à la série de quatre matches sans victoire de City est indispensable pour empêcher Arsenal de prendre neuf points d’avance.