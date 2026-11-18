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Paul Ince a confié à GOAL que Manchester United devait encore trouver un « buteur à 25 buts » pour mener son attaque. Il conseille au club de privilégier deux attaquants ayant fait leurs preuves en Premier League plutôt que Victor Osimhen, prolifique international nigérian. L’ancien champion avec United estime qu’Ollie Watkins ou Ivan Toney seraient des recrues judicieuses pour l’avenir.

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L’époque de Cole et Rooney est révolue

Ces derniers temps, Manchester United peine à trouver un joueur fiable pour mener son attaque, malgré d’importantes sommes investies dans des paris qui ont échoué ou suscité des doutes. Le temps où Andy Cole, Dwight Yorke, Ruud van Nistelrooy, Wayne Rooney, Carlos Tevez et Robin van Perise empilaient les buts dans l’enceinte surnommée le « Théâtre des rêves » est loin.

L’avant-centre danois Rasmus Hojlund était considéré comme un joueur à fort potentiel et avait coûté 72 millions de livres (95 millions de dollars), mais il n’a inscrit que 26 buts en deux saisons et évolue désormais en Serie A, à Naples.

Sesko doit encore convaincre comme titulaire en pointe

Benjamin Sesko figurait sur les listes de plusieurs recruteurs avant de rejoindre Manchester pour 74 millions de livres (97 millions de dollars) en 2025, United ayant remporté la course à sa signature. L’attaquant slovène a marqué à 12 reprises lors de sa première saison en Angleterre, souvent après être entré en jeu.

United semble peu convaincu que le joueur de 23 ans puisse résoudre ce problème de longue date, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo et Marcus Rashford étant souvent appelés à jouer en faux numéro neuf.

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Manchester United doit-il investir dans un autre numéro neuf ?

Le club pourrait-il investir davantage dans un autre buteur confirmé ? Osimhen, qui évolue désormais chez le géant turc Galatasaray, pourrait-il enfin rejoindre la Premier League après plusieurs années de spéculations ?

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Interrogé sur ces questions, l’ancien milieu de United, qui s’exprimait en partenariat avec freebets.com, a déclaré à GOAL : « Quand on regarde Sesko, on repense à l’an dernier, au nombre de fois où il est entré en jeu pour marquer des buts décisifs. Mais c’était en sortant du banc. Chaque fois qu’il était titulaire, il ne semblait jamais vraiment y parvenir. Peut-être se voyait-il davantage comme un remplaçant décisif que comme un titulaire. »

« Maintenant, vous avez recruté Cunha et Mbeumo, et la question est : où les faire jouer ? Parfois, Cunha joue en pointe. À quel poste jouait-il à Wolverhampton ? À gauche. United a fait jouer Mbeumo en pointe. À Brentford, il jouait à droite. Le club ne s’est jamais vraiment dit : ‹ Il nous faut trouver ce buteur à 20 ou 25 buts qui saura les inscrire. › »

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Watkins et Toney devraient être des pistes de recrutement

À propos des cibles potentielles de Manchester United , Ince a ajouté : « J’aime Osimhen, je l’ai beaucoup vu jouer en Turquie cette année. Mais, pour moi, il y a deux joueurs que le club peut aller chercher. »

« Allez chercher Ivan Toney ou Ollie Watkins. Tous deux ont fait leurs preuves en Premier League. Je sais qu’ils jouent en Arabie saoudite pour des sommes considérables, mais si vous cherchez de vrais avant-centres qui ont fait leurs preuves en Premier League, allez chercher Ollie Watkins ou Ivan Toney, quelqu’un comme eux, car United se crée des occasions. Manchester United s’est créé énormément d’occasions cette saison. Le club n’arrive simplement pas à trouver le chemin des filets. »

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« Je ne sais pas si cela peut se faire en janvier. Mais vu la manière dont Manchester United défend et encaisse des buts, l’équipe doit marquer plus que son adversaire. Quand on regarde le niveau des équipes, voir Villa marquer quatre buts à Old Trafford, c’est du jamais-vu. »

« Les équipes ne viennent pas à Old Trafford pour y marquer quatre buts. Bournemouth est venu y marquer trois buts. C’est du jamais-vu. Et si United ne marque pas non plus, voilà le résultat de ces matches. C’est pour cela que l’équipe se retrouve troisième en partant de la fin. »

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Pochettino hérite d’une équipe dans la zone de relégation

United est tombé dans la zone de relégation de Premier League avant de décider de démettre Michael Carrick de ses fonctions d’entraîneur . L’ancien entraîneur de Tottenham et de Chelsea, Mauricio Pochettino, s’apprête à prendre le relais , après avoir dirigé son dernier match avec la sélection des États-Unis.

Son premier match à la tête de Manchester United aura lieu dimanche contre Liverpool, à Anfield. L’Argentin devra rapidement évaluer son effectif et déterminer où des renforts sont nécessaires. Les joueurs d’Al-Ahli et d’Al-Hilal, Toney et Watkins, pourraient ainsi figurer parmi ses pistes.