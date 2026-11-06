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Ligue 2
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Pau - Nantes en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne et quelle plateforme de streaming suivre le match ?

Pau vs Nantes
Pau
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Ligue 2

Tout ce qu’il faut savoir pour regarder Pau-Nantes en direct en Ligue 2 aujourd’hui.

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Présentation du match

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Ligue 2 - Journée 12
Stade du Hameau

Pau reçoit Nantes au stade du Hameau en Ligue 2, avec l’objectif, pour l’équipe de Thierry Debes, de conserver l’élan acquis ces dernières semaines.

Pau aborde cette rencontre dans une forme exceptionnelle. Le club a remporté chacun de ses quatre derniers matches de Ligue 2, marquant beaucoup et faisant preuve d’une solidité qui lui a permis de se hisser dans le haut du classement de deuxième division.

Nantes, entraîné par Gregory Poirier, aborde ce match dans une situation bien moins stable. Le club n’a pris que deux points lors de ses quatre dernières sorties en championnat, et son attaque a peiné à trouver de la régularité pendant cette période.

Le contraste de confiance entre les deux équipes est frappant. Pau bénéficie d’une dynamique que Nantes peine à enclencher, et les visiteurs devront retrouver une certaine solidité défensive pour éviter d’être sanctionnés au Hameau.

Pour Nantes, club qui a passé une grande partie de son histoire récente en Ligue 1, ce déplacement à Pau est l’occasion d’enrayer une mauvaise passe qui l’a relégué loin dans la seconde moitié du classement.

Cinquième, Pau peut réellement prétendre à la montée s’il parvient à prolonger cette série. Une victoire renforcerait encore sa crédibilité.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder cette rencontre de Ligue 2.

Actualités des équipes et effectifs

Pau vs Nantes Équipes probables

Entraineur

  • T. Debes

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