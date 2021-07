Pau Lopez : "Heureux de venir dans un club historique comme l'OM"

Le nouveau gardien de l'Olympique de Marseille, Pau Lopez, se réjouit de son arrivée sur la Canebière et a hâte de découvrir l'ambiance au club.

L'Olympique de Marseille s'est attaché les services de Pau Lopez, le portier espagnol, prêté par la Roma, venant concurrencer Steve Mandanda pour le poste de titulaire dans les cages.

Tout juste arrivé en France, l'intéressé a eu l'occasion de s'exprimer sur son transfert sur le site officiel de son nouveau club. "Je suis content de démarrer une nouvelle étape dans ma carrière et aussi de l'intérêt manifesté par le club depuis le début de nos discussions", a-t-il affirmé.

"Je suis très heureux de venir dans un club historique comme l'OM, un si grand club en France. On dit plein de choses sur Marseille, notamment sur la ferveur des fans, et la nouvelle ambition du club. J'espère découvrir tout cela rapidement."

Passé par l'Espagne et l'Italie, Pau Lopez assure avoir eu vent de la ferveur autour du club olympien, et a hâte de découvrir cette ambiance. "Evidemment, vu de l'extérieur, hors de France, on remarque la passion qui entoure l'OM. Le type de jeu sur le terrain, tous ces fans qui vont assister à chaque match. Cela se voit depuis l'étranger, a-t-il développé. Je connais peu de choses sur Marseille. C'est ma première fois ici, mais on m'en avait beaucoup parlé de manière positive.

"Merci pour l'accueil qui m'a été réservé à Marseille. J'espère être digne de votre confiance et vous rendre encore plus fiers de l'OM ! J'espère qu'on fera une grande saison ensemble."

Une arrivée qui doit en partie à un certain Alvaro Gonzalez, qui vanté le club à son compatriote et ancien coéquipier. "Je connais Alvaro depuis l'Espanyol. Nous y avons joué ensemble pendant quelques années. On avait une bonne relation. Avant de venir à l'OM, j'ai parlé avec lui. Il m'a dit tellement de bonnes choses sur le club, sur les Marseillais, sur l'équipe, sur la ville... ça m'a rassuré d'entendre tous ces éloges, ça m'a aidé à prendre ma décision."

Enfin, le gardien aux deux sélections avec la Roja s'est également exprimé sur l'opportunité de retrouver un jour la sélection. "Je ne sais pas si c'est un rêve, plutôt une récompense. Quand j'ai été sélectionné, je ne m'y attendais vraiment pas. Je pense que c'est le fruit d'un dur travail. Le plus important est d'être performant pour le club, d'avoir de bons résultats, pour créer des opportunités de jouer en équipe nationale."