Partager Suivez GOAL sur Google

Le défenseur du FC Barcelone Pau Cubarsi a révélé comment les ajustements tactiques effectués à la mi-temps ont permis à son équipe de renverser l’Atlético de Madrid dimanche (2-1) et de retrouver trois points d’avance en Liga. Après avoir vu le Real Madrid revenir à sa hauteur samedi, le champion en titre a surmonté un début de match poussif grâce à un doublé de Fermin Lopez au stade Metropolitano.

Publicité

Le jeune défenseur révèle les ajustements effectués à la pause

Cubarsi a reconnu que les visiteurs avaient manqué de cohésion avant la pause, alors qu'ils cherchaient à répondre à leurs rivaux de Madrid, qui avaient écrasé Valence 3-0 la veille, pour revenir à leur hauteur avec 30 points. Malgré un retard concédé rapidement dans la capitale espagnole, l'équipe de Hansi Flick a renversé la situation pour décrocher une 11e victoire en 12 matches de championnat cette saison. Son seul revers sur la scène nationale reste la défaite à domicile lors du Clasico du mois dernier face à son plus proche poursuivant.

Un pressing réajusté inverse la dynamique dans la capitale

L'Atlético a dominé le début de match : Julian Alvarez a manqué une occasion à la sixième minute face à Joan Garcia, avant que Marc Pubill ne touche la barre transversale et que Pedri ne trouve le poteau. Giuliano Simeone a ensuite repris un centre d'Alvarez à la 10e minute, peu avant une interruption d'une minute en hommage à Jesus de Miguel, ancien attaquant de Tenerife récemment décédé. Lopez a toutefois égalisé d'une frappe enroulée juste avant la mi-temps.

Après le match, Cubarsi a expliqué comment les visiteurs avaient inversé la tendance à la pause : « En première période, nous sommes entrés sur le terrain un peu déconnectés. Ils ont réalisé une très bonne première période, mais à la mi-temps, nous avons pu corriger ce que nous ne faisions pas bien et nous avons remporté la victoire.

« Nous devions mieux presser haut et, en seconde période, nous nous sommes un peu mieux positionnés. Ils étaient moins à l'aise et nous avons été plus présents devant. Si nous jouons bien et donnons tout à chaque match, nous allons faire une très belle saison en championnat. »

Publicité Publicité

Le doublé du milieu de terrain scelle une remontée âprement disputée

Avant la pause, les hommes de Diego Simeone avaient un léger avantage aux buts attendus, 1,38 contre 0,84, avec sept tentatives contre neuf pour les géants catalans. Flick a réagi à la mi-temps en faisant entrer Frenkie de Jong au poste d'arrière droit à la place de Brian Farinas, avant de faire également appel à Gavi, Eric Garcia, Andreas Christensen et Karim Adeyemi au cours d'une seconde période dominée par son équipe.

Ces changements ont limité les locaux à seulement deux tentatives non cadrées, représentant 0,15 xG après la reprise, tandis que les leaders ont tenté 10 tirs pour un total de 0,77 xG. Cette domination territoriale a porté ses fruits à la 66e minute, lorsque Lamine Yamal a glissé un ballon dans la profondeur à Lopez, qui a inscrit son deuxième but en trompant Jan Oblak.

La trêve internationale interrompt la course au titre

L'équipe de Flick aborde désormais la trêve internationale de novembre avec trois points d'avance en tête du classement, après avoir passé un sérieux test à l'extérieur. À l'inverse, cette deuxième défaite en championnat laisse l'Atlético, troisième, à cinq points du leader. Les deux clubs tenteront de se remobiliser pendant cette pause de deux semaines avant la reprise de leurs engagements nationaux et européens plus tard dans le mois.