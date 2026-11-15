Pau Cubarsi cite une star inattendue de Liverpool parmi ses principales sources d’inspiration, aux côtés des légendes du FC Barcelone Carles Puyol et Gerard Pique

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Le jeune prodige du FC Barcelone Pau Cubarsi a nommé les trois défenseurs qui ont inspiré son ascension fulgurante au sommet du football mondial. Récemment sacré champion du monde avec l’Espagne, l’adolescent a révélé une admiration surprenante pour une icône de Liverpool, aux côtés de deux figures légendaires de l’histoire du Camp Nou.

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Cubarsi se confie sur ses modèles après une année riche en trophées

Dans un entretien accordé à The Athletic, le jeune international espagnol est revenu sur les figures qui ont influencé son ascension fulgurante. Ces confidences interviennent après une année extraordinaire, au cours de laquelle Cubarsi a aidé l’Espagne à remporter la Coupe du monde 2026, tout en étant élu meilleur jeune joueur du tournoi.

En club, l’adolescent a également récemment remporté le prestigieux Golden Boy, décerné par le journal italien Tuttosport au meilleur joueur de moins de 21 ans du football mondial. Il a en outre terminé 12e du classement du Ballon d’Or, au premier rang des défenseurs centraux, et deuxième du trophée Kopa derrière son coéquipier au FC Barcelone Lamine Yamal, qui a remporté cette récompense pour la troisième année consécutive.

Le défenseur du FC Barcelone évoque son admiration pour Puyol, Pique et Van Dijk

Interrogé sur ses principaux modèles, Cubarsi a mis en avant les qualités différentes de deux anciens piliers du Camp Nou, ainsi que son admiration plus récente pour la star néerlandaise de Liverpool. Il a aussi expliqué à quel point il était exigeant envers lui-même.

« Mes modèles sont Puyol et Gerard Pique. J’aime les deux profils : le défenseur combatif et celui qui est à l’aise avec le ballon. Pique participait davantage à la construction du jeu, mais Puyol était essentiel par sa mentalité et son caractère », a expliqué Cubarsi.

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« Ces dernières années, j’ai beaucoup pris exemple sur Virgil van Dijk, de Liverpool. Mais j’ai aussi tendance à beaucoup m’observer et à analyser mes performances.

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« Je suis très critique envers moi-même quand je commets une erreur. Pendant le match, on est conscient de chaque action, qu’on l’ait réussie ou non. Je suis très exigeant envers moi-même et je me reproche les aspects de mon jeu que je peux améliorer, dans un esprit positif.

« Cela ne veut pas dire que je perds confiance le lendemain, bien au contraire. Je garde le même état d’esprit et j’essaie de réduire mes erreurs au minimum. »

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L’adolescent réclame davantage de reconnaissance pour les défenseurs

Malgré ses grandes récompenses individuelles, Cubarsi estime que les joueurs à son poste reçoivent rarement la même reconnaissance que les attaquants. En célébrant son Golden Boy, il a reconnu que cette distinction confirmait sa progression en club comme en sélection.

« Quand on est jeune, des récompenses comme le Golden Boy ou le trophée Kopa, le prix du Ballon d’Or réservé aux moins de 21 ans, font rêver. Je suis donc très heureux d’avoir remporté celui-ci », a-t-il déclaré. « Cela signifie que notre saison avec le Barça et l’Espagne a été très bonne, mais aussi que je suis sur la bonne voie. »

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Le jeune joueur a toutefois appelé à mieux reconnaître le travail défensif dans le football. « Nous, les défenseurs, n’attirons pas beaucoup l’attention », a-t-il déclaré. « Les gens préfèrent les attaquants ou les ailiers, ou tous ceux qui marquent et délivrent des passes décisives, et je le comprends. Ceux qui jouent en défense font davantage le sale boulot. J’aimerais que nos rôles soient un peu mieux reconnus. Pas pour moi, mais pour voir n’importe quel défenseur recevoir les éloges qu’il mérite, parce que nous faisons un travail très important. »

L’Espagne se prépare à un choc décisif de Ligue des nations contre l’Angleterre

Cubarsi doit immédiatement se reconcentrer sur la sélection, alors que l’Espagne s’apprête à recevoir l’Angleterre dimanche soir. Cette rencontre sera la dernière de sa campagne en phase de groupes de la Ligue des nations. En tête du classement, l’Espagne possède trois points d’avance sur l’Angleterre, un avantage crucial.