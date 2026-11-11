« Aujourd’hui, quand tu es blessé, tu te mets tout de suite au travail et tu ne restes pas sans rien faire. Je suis allé à Atlanta pour une semaine de tests et je ne me suis entraîné qu’un seul jour : 12 heures de

vol

, une semaine là-bas, 12 heures pour rentrer, puis, le lendemain, j’ai pris l’avion pour aller jouer à Barcelone. Pendant ce match, j’ai tendu la jambe et j’ai senti mon muscle fléchisseur : je sortais d’une semaine sans activité et de deux longs vols. Nesta est entré dans le vestiaire, fou de rage, en disant que je n’aurais pas dû jouer. J’ai un immense respect pour l’AC Milan, qui m’a tout donné, mais ce moment aurait peut-être pu être mieux géré. L’une des choses qui m’ont fait le plus de mal, et dont je n’ai jamais parlé jusqu’à présent, a été d’entendre des personnes du club dire que je ne jouerais plus jamais. C’était triste, d’autant que, comme footballeurs, nous savons qu’un club fonctionne comme une entreprise : si tu ne joues pas, quelqu’un d’autre prend ta place. À l’époque, je ne pouvais pas m’exposer ni prendre la parole, aussi parce que j’étais jeune et que je ne comprenais pas. Avec l’état d’esprit que j’ai aujourd’hui, je gérerais ma situation différemment. »