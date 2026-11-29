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Kaio Jorge, attaquant brésilien né en 2002, a porté le maillot de la Juventus entre 2021 et 2023. Il a disputé 11 matches avec l'équipe première et deux avec la Next Gen, pour un but. En 2022-2023, il a été prêté à Frosinone, où il a joué 23 matches et inscrit trois buts, avant d'être transféré définitivement à Cruzeiro pour 7,2 millions d'euros.

Avec Cruzeiro, Kaio Jorge a disputé 95 matches et marqué 45 buts, au point de susciter de nouveau l'intérêt du marché des transferts en vue d'un éventuel retour en Europe. Ces dernières semaines, une possible arrivée au Bayern Munich a notamment été évoquée.

L'attaquant fait le point sur sa situation alors qu'il lui reste un match de championnat à disputer avec Cruzeiro, lors de la 38e et dernière journée du Brasileirão. Son équipe est déjà assurée mathématiquement de terminer troisième, derrière Flamengo et Palmeiras.

« Il est normal que je reçoive des offres venues d'Europe », déclare Kaio Jorge, selon TuttoJuve.com . « Nous devons attendre la fin de cette année. Nous ne savons pas encore ce qu'il se passera. Laissons tout entre les mains de la direction, qui indiquera la meilleure voie à suivre pour les joueurs. Il est normal que des offres arrivent. Quand un jeune footballeur se distingue pendant deux saisons consécutives en jouant à un haut niveau et en marquant des buts, il attire forcément l'attention des clubs européens, mais je suis très serein : j'ai un contrat jusqu'en 2030. Pedrinho connaît mon souhait. »

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Kaio Jorge, auteur de 15 buts dans ce championnat qui touche à sa fin, ajoute : « J'aimerais rester, mais un transfert peut être avantageux pour le club. Mon souhait est de rester au club et tout le monde le sait, mais seulement si c'est dans l'intérêt du club. Parfois, ce n'est pas moi qui peux décider : le joueur aimerait parfois rester, mais un transfert peut s'avérer avantageux pour le club. »