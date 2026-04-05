Pascal Struijk propulse Leeds United en demi-finale de la FA Cup après un match spectaculaire contre West Ham United

À l'instar de Manchester City, Chelsea et Southampton, Leeds United s'est également qualifié pour les demi-finales de la FA Cup. Après un match spectaculaire contre West Ham United (2-2), qui a donné lieu à une prolongation grâce à des buts inscrits à la 93e et à la 96e minute, Leeds s'est montré plus efficace aux tirs au but. C'est Pascal Struijk qui a inscrit le tir décisif.

Après une petite demi-heure de jeu, c'est Leeds qui a ouvert le score au London Stadium. Noah Okafor a trouvé Ao Tanaka, qui s'est magnifiquement démarqué de son adversaire direct et a tiré via le gardien Alphonse Areola et la barre transversale : 0-1.

À un quart d'heure de la fin, le match semblait plié lorsque les visiteurs ont porté le score à 0-2. Dominic Calvert-Lewin a converti un penalty et Leeds semblait alors avoir fait le nécessaire pour se qualifier pour les demi-finales, d'autant plus que le score était toujours de 0-2 à la 92e minute.

Mais à la 93e minute, le match s'est soudainement animé. Jarrod Bowen a vu son tir puissant s'écraser sur le poteau, mais a poussé un soupir de soulagement lorsque Matheus Fernandes a repris le rebond.

Les supporters, dont une partie se trouvait déjà à l'extérieur du stade, ont soudainement retrouvé espoir et, trois minutes après le but de réduction du score, l'égalisation est tombée. Adama Traoré a envoyé le ballon dans la surface avec beaucoup de finesse et Axel Disasi a conclu d'un tir du pied tendu : 2-2.

Lors de la prolongation qui a suivi, West Ham a semblé frapper très vite, mais le but de Taty Castellanos a été refusé pour hors-jeu. Le gardien de West Ham, Areola, a dû être remplacé vers la fin de la prolongation par le débutant Finley Herrick en raison d’une blessure.

Lors de la séance de tirs au but, Herrick a immédiatement arrêté le premier tir de Leeds, celui de Joël Piroe. Mais le penalty suivant, tiré par Bowen, a également été manqué. Les cinq tirs au but suivants ont été marqués, puis Pablo a manqué son tir pour West Ham. Struijk a ensuite inscrit le but de la victoire.