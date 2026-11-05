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imago-sport-1085003145.jpgKirchner-Media
Tim Ursinus
Traduit par

« Pas vraiment satisfait de toutes les déclarations » : Jürgen Klopp fait discrètement son autocritique et explique son choix en faveur de Niclas Füllkrug

UEFA Nations League A
Allemagne
Niclas Füllkrug
J. Klopp
Bayern Munich
Bundesliga
H. Kane

Jürgen Klopp a aussi fait discrètement son autocritique en expliquant la sélection de Niclas Füllkrug.

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Alors que Füllkrug enchaînait les buts avec le SV Werder Brême, les appels à son retour en équipe d’Allemagne s’étaient faits de plus en plus pressants ces dernières semaines. Klopp était longtemps resté discret sur le sujet, avant de déclarer, lors d’une interview très remarquée à la mi-temps du match de Ligue des champions entre le Bayern Munich et Arsenal : « Niclas Füllkrug a 33 ans. Ce n’est pas ma faute ! » De son côté, après avoir été interrogé à plusieurs reprises, le joueur expérimenté avait souhaité que le sujet s’apaise.

« Je ne suis pas très satisfait de tout ce que j’ai dit dans mes interviews à la mi-temps », a déclaré Klopp avec un sourire à DFB.TV à l’occasion de l’annonce de la sélection pour le deuxième rassemblement de son mandat de sélectionneur. Le technicien de 59 ans ne faisait toutefois pas, sur le ton de l’autodérision, référence à sa déclaration sur sa « faute », qui avait suscité des débats. Il pensait probablement plutôt à ses propos maladroits sur le rôle de Harry Kane et sur le système de Vincent Kompany au sein du club le plus titré d’Allemagne, système qu’il avait lui-même dit ne pas avoir « compris ». Klopp s’était ensuite attiré de vives critiques, notamment parce que son attitude avait davantage rappelé celle d’un consultant télé que celle d’un sélectionneur. Il avait occupé cette fonction pour Magenta lors de la Coupe du monde 2026.

Klopp a toutefois souligné qu’il maintenait ses propos sur Füllkrug. Il n’avait énuméré « que des faits ». « Ensuite, il est passé au Sportstudio et je me suis dit : maintenant que nous avons tant parlé l’un de l’autre, nous pouvons aussi nous parler directement. C’est ce que nous avons fait, bien avant l’annonce de la sélection », a-t-il ajouté. C’était « la première fois » que les deux hommes échangeaient, même si la conversation lui avait donné l’impression qu’ils se connaissaient depuis plus longtemps.

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Pourquoi Jürgen Klopp a-t-il rappelé Niclas Füllkrug ? Une décision « relativement simple »

Il a aussi justifié sur le plan sportif le retour de Füllkrug après plus d’un an d’absence. « Il a une influence incroyable sur le jeu. Pas seulement grâce à ses buts, mais aussi par sa manière de se comporter. (…) Je ne pense pas qu’il ait pu avoir une telle influence sur une équipe à chaque étape de sa carrière. À Brême, c’est le cas. Quand on se sent chez soi, on voit ce qui se passe. C’est, de manière générale, le sentiment que nous voulons donner aux joueurs, même si nous ne les réunissons pas très souvent », a déclaré Klopp.

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Depuis son retour à Brême, Füllkrug a inscrit douze buts en dix matches officiels. Il est actuellement le meilleur buteur allemand des cinq grands championnats européens. « Si le Championnat d’Europe avait lieu demain, ce qui n’est pas le cas actuellement, nous l’emmènerions bien sûr », a souligné Klopp, avant d’ajouter : « De ce point de vue, sa sélection a été relativement facile. »

Quand Niclas Füllkrug a-t-il joué pour la dernière fois avec l’Allemagne ?

Depuis ses débuts sous Hansi Flick, il y a presque exactement quatre ans, Füllkrug a disputé 24 matches avec l’Allemagne et marqué 14 buts. Ses dernières apparitions remontent toutefois à la phase finale de la Ligue des nations, à l’été 2025. Il avait été sélectionné pour la dernière fois en septembre de la même année.

Füllkrug a ensuite remercié ses coéquipiers de Brême. « Je suis heureux d’avoir été sélectionné. J’ai pu profiter des bonnes performances de notre équipe et je considère aussi cette convocation comme une belle reconnaissance pour l’ensemble du groupe », a-t-il déclaré, selon des propos rapportés sur le site du club.

En revanche, Jonathan Burkardt (Eintracht Francfort) et Nick Woltemade (Juventus Turin) ne figurent pas dans le groupe, contrairement à la dernière fois. Outre Füllkrug, Kai Havertz (Arsenal) et Younes Ebnoutalib, coéquipier de Burkardt, sont prévus en attaque. Le jeune espoir de Gladbach, Wael Mohya, fait également sa toute première apparition en équipe d’Allemagne.

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