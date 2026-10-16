« Pas une simple chaîne » : comment l'écran du Real Madrid s'est transformé en bombe à retardement en Liga

La confrontation entre la Liga et le Real Madrid ne connaît aucun répit, et plus précisément entre Javier Tebas et Florentino Pérez, dans un conflit permanent entre les deux parties qui a connu un nouvel épisode vendredi dernier, après que le président de la Liga a comparé la méthode de travail de la chaîne de télévision du Real Madrid aux mécanismes de la propagande nazie. Le club a répliqué en réclamant sa démission immédiate, avant que Tebas ne lance une contre-offensive, accusant ses adversaires de tenter de l'intimider.

Tebas a affirmé que sa fonction exigeait de l'indépendance, et non de la passivité face à ce qu'il a qualifié d'injustice, ni du silence devant les attaques répétées et humiliantes menées par la chaîne de télévision du Real Madrid.

De son côté, le club a estimé que les déclarations du président de la Liga étaient offensantes et dangereuses, et qu'elles portaient atteinte à sa réputation, à celle de sa direction et de sa chaîne.

La chaîne de télévision du Real Madrid, « RMTV », s'est transformée en l'un des principaux terrains de ce conflit, après que le club l'a utilisée pour dénoncer ce qu'il considère comme des attaques continues à son encontre, englobant l'affaire Negreira, les décisions arbitrales et les positions de la Liga, dont les horaires des matches.

Alors que le Real Madrid considère sa chaîne comme un moyen de se défendre, d'autres clubs et institutions estiment qu'elle est devenue un outil d'attaque et de pression sur les arbitres.

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Les critiques n'ont pas commencé avec cette dernière escalade, la chaîne étant au cœur de la polémique depuis des années. L'Atlético de Madrid fut l'un des premiers clubs à s'en prendre à ses méthodes, l'accusant de nuire à la compétition et de créer un climat de pression sur les arbitres.

Tebas a également mis en doute la compatibilité des pratiques de la chaîne avec les règles du fair-play, se demandant s'il convenait de lui accorder une licence nationale, et soulignant que les reportages diffusés avant les matches, ainsi que les formules et les images en noir et blanc qu'ils contiennent, soulèvent des questions sur la nature du rôle qu'elle joue.

Il a toutefois précisé qu'il ne pouvait pas affirmer avec certitude que ces pratiques avaient réellement influencé la compétition, ni déterminer les intentions du Real Madrid derrière la diffusion de ces contenus.

La crise s'est intensifiée en 2024, lorsque des démarches ont été engagées pour faire face à ce que des clubs et des institutions considéraient comme des dérives de la chaîne, entre demandes de révision de sa licence et plaintes officielles contre son contenu.

Le Séville FC a été l'un des principaux clubs à saisir le comité de discipline, estimant que ces pratiques nuisaient au football espagnol, jetaient le doute sur l'intégrité de la compétition et l'honneur des arbitres, et visaient à influencer certains arbitres en particulier avant qu'ils ne dirigent des rencontres.

La plainte du Séville FC a conduit à l'ouverture d'une enquête, qui n'a cependant abouti à aucune sanction, la chaîne du Real Madrid franchissant ainsi son premier test juridique sans mesure disciplinaire à son encontre.

La Liga a poursuivi ses démarches devant les tribunaux ordinaires, en dehors du cadre sportif.

Bien que l'affaire ait d'abord été rejetée au nom de la liberté d'expression, le tribunal administratif central numéro 4 de Madrid l'a réouverte en 2025, selon ce que Tebas a annoncé par la suite, sans qu'aucun développement nouveau n'ait été rendu public depuis.

La colère s'est étendue à d'autres clubs et aux arbitres, et s'est clairement manifestée lors du premier grand sommet organisé par Rafael Louzán, président de la Fédération royale espagnole de football, avec les clubs de première et deuxième division et les représentants de l'arbitrage.

Lors de cette réunion, José María del Nido Carrasco, président du Séville FC, ainsi qu'Enrique Cerezo et Miguel Ángel Gil Marín, de l'Atlético de Madrid, se sont imposés parmi les voix les plus pressantes à réclamer que la chaîne rende des comptes et que ses pratiques cessent.

Tebas s'est publiquement joint à ceux qui exigeaient des sanctions contre le Real Madrid en raison des vidéos de la chaîne, mais ces démarches n'ont pas réussi à faire sanctionner le club.

La virulence du différend n'a pas faibli, même après le changement à la tête du comité technique des arbitres. La confrontation a au contraire atteint son paroxysme en mai dernier, lorsque Florentino Pérez a durci ses critiques envers l'arbitrage, affirmant que le Real Madrid avait subi des injustices pendant des années et soulignant que le club avait perdu des titres et des points en raison de ce qu'il a qualifié de corruption systémique au sein du système arbitral.

Pérez a déclaré que l'équipe avait été privée de titres en Liga, ajoutant que les arbitres eux-mêmes continuaient de commettre les mêmes erreurs, et affirmant que son équipe avait perdu entre 16 et 18 points au cours de la saison.

Ses déclarations ont provoqué une réaction des instances représentant les arbitres, qui ont déposé des plaintes contre le Real Madrid, son président et sa chaîne de télévision auprès de la commission antiviolence et du comité de discipline.

Mais la commission antiviolence n'a ouvert aucune enquête, tandis que le journal « AS » a rapporté que le comité de discipline s'orientait vers une clôture du dossier.

Le quotidien a rapporté, citant des sources au sein de la Fédération, que sanctionner le club pour des déclarations diffusées par sa chaîne de télévision demeure extrêmement difficile au regard des règles actuelles, et que prendre des mesures de ce type pourrait nécessiter une modification des règlements.

Ces difficultés s'expliquent, selon ces mêmes sources, par la protection offerte par la liberté d'expression, ce qui rend toute démarche contre la chaîne susceptible d'échouer en l'absence de bases juridiques claires permettant d'imposer des sanctions.

Dans le dernier épisode de la crise, Tebas a suscité une vive polémique vendredi matin en comparant la méthode de travail de la chaîne du Real Madrid aux mécanismes de propagande utilisés par Joseph Goebbels, ministre de la Propagande de l'Allemagne nazie, évoquant ce qu'il a décrit comme une répétition systématique, la fabrication d'une image de l'ennemi et la soumission des faits à un récit déterminé.

Tebas a précisé que sa comparaison portait sur les méthodes de propagande, et non sur l'idéologie nazie ni sur les supporters du Real Madrid, cherchant ainsi à dissocier sa critique du fonctionnement de la chaîne du club et de ses supporters.

Mais le Real Madrid a rejeté cette mise au point, qualifiant ses déclarations d'inacceptables et d'extrêmement graves, et estimant que la comparaison avec la propagande nazie visait à ternir la réputation du club, de sa direction et de sa chaîne de télévision.

Ainsi, la chaîne du Real Madrid est revenue au cœur du conflit entre Tebas et Pérez, après que les critiques réciproques sont passées d'un désaccord sur l'arbitrage et la gestion de la compétition à une confrontation ouverte sur les limites de la liberté d'expression, la responsabilité des institutions sportives et la possibilité