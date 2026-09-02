Le Real Madrid a réuni, ce mercredi, l'ensemble de ses stars au complexe de Valdebebas, pendant plus de 12 heures d'affilée.

Le journal « Marca » a écrit : « Des dizaines de caméras. Des plateaux de tournage disséminés dans tout le centre d'entraînement, des joueurs faisant la navette entre les lieux de tournage, et José Mourinho qui apparaît soudainement pour s'enquérir de ses joueurs. »

Le quotidien a poursuivi : « Le temps d'une journée, Valdebebas ne ressemblait plus à un centre d'entraînement, mais était devenu un immense plateau de tournage cinématographique. »

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Le club a profité de l'une des rares semaines offrant un peu de répit dans le calendrier, puisqu'il ne joue que le vendredi contre le Real Betis, pour mener une opération d'une ampleur considérable : rassembler presque toutes les marques associées à l'équipe le même jour et honorer d'un seul coup une grande partie des engagements publicitaires de la saison.

La liste des sponsors était interminable. Chacun d'eux avait rendez-vous à Valdebebas dès les premières heures de la matinée. Certaines équipes de production ont même commencé à préparer leurs installations avant neuf heures, conscientes qu'une journée bien remplie les attendait.

Pour autant, ce plan n'a pas modifié la routine de l'équipe première. La veille, Mourinho avait décidé de reporter l'entraînement à 17 heures, ce qui a laissé aux joueurs toute la matinée et une bonne partie de l'après-midi pour alterner entre les différents exercices. La logistique a été planifiée avec une extrême précision. Selon leur emploi du temps individuel, chaque joueur est apparu devant les caméras à des moments différents : après la salle de sport, après une visite chez le kinésithérapeute, pendant les séances de récupération, ou avant de rejoindre le groupe. Et personne n'y a échappé.

Tous les joueurs ont participé à une immense séance de tournage qui a interrompu l'activité habituelle à Valdebebas. Mais l'ambiance, loin d'être sérieuse, était très détendue.

L'humour et les rires étaient au rendez-vous, au point que certains joueurs ont fait irruption sur les plateaux d'autres marques pour taquiner leurs coéquipiers.

Mourinho a néanmoins tenu à surveiller la situation de près. Le technicien portugais a visité à deux reprises les différents lieux de tournage pour s'enquérir de ses joueurs.

Un léger problème avec Bellingham

La journée a également été marquée par un léger incident lié aux accords de sponsoring individuels. Jude Bellingham, l'une des principales stars de l'équipe, a été impliqué dans un léger différend concernant la compatibilité de ses engagements avec les autres marques participantes.

La situation a été résolue rapidement et sans autre conséquence, le joueur anglais ayant finalement honoré son engagement.

On mesure mieux l'ampleur de l'opération en regardant l'heure. Les premières caméras ont commencé à tourner au petit matin, et les dernières se sont arrêtées à la tombée de la nuit sur Valdebebas. Le dernier joueur a achevé ses engagements après 20 heures. Plus de douze heures après le début du tournage, cet événement colossal s'est achevé.

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Une journée durant laquelle le Real Madrid a profité de la trêve des compétitions pour faire quelque chose d'inhabituel : réunir ses stars, mobiliser ses sponsors et transformer son centre d'entraînement, pendant quelques heures, en le plus grand plateau de tournage cinématographique de Madrid.