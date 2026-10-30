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L’entraîneur adjoint du Bayern Munich, Aaron Danks, a présenté ses priorités avant le Der Klassiker de samedi face au Borussia Dortmund, alors que l’entraîneur principal Vincent Kompany poursuit sa convalescence. Danks a confirmé que les membres du staff technique avaient reçu la consigne stricte de ne pas parler de football avec Kompany.

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Danks mène le Bayern dans un Klassiker au sommet

Le Bayern Munich reçoit le Borussia Dortmund samedi à l’Allianz Arena, avec l’entraîneur adjoint Aaron Danks à la tête de l’équipe. Danks a pris les commandes après que l’entraîneur principal Vincent Kompany s’est effondré au centre d’entraînement vendredi, laissant le co-entraîneur assurer l’intérim pour plusieurs semaines.

Le Bayern est en tête de la Bundesliga avec 17 points, à égalité avec Dortmund, deuxième.

Pour son premier match à la tête de l’équipe, Danks a mené le Bayern à une victoire 3-1 sur le terrain de Fribourg.

Le staff a pour consigne de ne pas parler football avec Kompany pendant sa convalescence

Lors de sa conférence de presse d’avant-match, Danks a révélé que le staff technique tenait délibérément Kompany à l’écart des préparatifs tactiques pour favoriser son rétablissement. « Nous ne lui parlons pas de football. Nous avons reçu des consignes claires à ce sujet », a expliqué Danks.

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« Il doit se rétablir et passer du temps avec sa famille. Nous ne le sollicitons pas pour qu’il puisse reprendre pleinement ses fonctions à son retour. »

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« Vu le rythme de ces derniers temps, on n’a pas vraiment le temps d’y réfléchir... Vinnie nous manque et nous espérons qu’il reviendra. Mais pour l’instant, nous assumons la responsabilité à sa place », a-t-il ajouté.

Eberl et Danks détaillent le fonctionnement du staff et l’identité tactique de l’équipe

Max Eberl, membre du directoire chargé du sport, s’est dit reconnaissant de la solidarité du staff pendant cette période difficile. « Nous avons une équipe d’entraîneurs qui travaille remarquablement bien ensemble. Nous sommes vraiment reconnaissants de pouvoir compter sur Aaron et le reste de l’équipe », a déclaré Eberl.

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Danks a souligné que, malgré des nuances dans les styles de chacun, la vision fondamentale de l’équipe restait inchangée : « Vincent a toujours dit qu’il ne voulait pas que nous soyons des mini-Vinnie. Nous sommes tous différents et avons chacun nos points forts. »

« Notre façon de nous entraîner n’a pas beaucoup changé et nous prenons toujours du plaisir sur le terrain », a noté Danks.

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Le Bayern prend de l’élan avant le choc contre Dortmund

Malgré les absences de Manuel Neuer, Luis Diaz, Jamal Musiala et Aleksandar Pavlovic, le Bayern aborde cette rencontre avec l’objectif de prendre seul la tête du classement.

Joshua Kimmich, qui a repris l’entraînement collectif, passera un dernier test pour déterminer s’il peut jouer.

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Danks a confirmé qu’il n’y aurait pas de bouleversement tactique majeur, alors que le Bayern cherche à prolonger sa série de matches sans défaite à domicile.