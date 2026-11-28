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Enzo Maresca a défendu Erling Haaland, resté muet lors de quatre matches consécutifs après un début de saison fulgurant, marqué par 14 buts en 12 rencontres. Après le nul 2-2 face à Naples mardi, l'entraîneur de Manchester City a assuré que l'humeur et les gestes de Haaland sur le terrain étaient normaux pour un attaquant.

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Maresca soutient Haaland après quatre matches sans but

Erling Haaland se présente à l'Emirates Stadium après quatre matches sans marquer, lui qui avait inscrit 14 buts lors de ses 12 premières rencontres de la saison. Après le nul 2-2 face à Naples mardi, Haaland a reconnu que City cherchait encore ce qui lui manquait et a qualifié le déplacement à Arsenal de match le plus difficile de sa saison jusqu'ici.

Maresca a souligné qu'il était naturel d'être frustré quand les résultats baissent, rappelant que Haaland dansait sur le terrain et à l'entraînement il y a quelques semaines à peine. « Erling est contrarié. Moi aussi, parce que nous ne gagnons pas. Mais c'est notre métier, c'est le football. C'est pourquoi je dois garder un certain équilibre », a déclaré Maresca.

Pourquoi les gestes de Haaland n'inquiètent pas l'entraîneur de City

Des vidéos montrant Haaland faire des gestes sur le terrain ont attiré l'attention pendant la série de quatre matches sans victoire de Manchester City, toutes compétitions confondues. Maresca a écarté l'idée que l'attitude de son attaquant vedette nuise à ses performances ou révèle un malaise dans le vestiaire.

« Je pense qu'il faisait aussi des gestes quand nous gagnions et qu'il ne recevait pas de ballons, a expliqué Maresca. C'est un numéro neuf. Les numéros neuf vivent au quotidien pour marquer des buts et gagner des matches. S'ils ne marquent pas ou ne gagnent pas, ils sont contrariés. Je ne pense donc pas que cela affecte son jeu. Bien sûr, il n'est pas content de ne pas gagner, mais tout le monde est dans le même état d'esprit. »

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Haaland garde le même niveau d'exigence à l'entraînement malgré cette série de quatre matches

Si Rayan Cherki et Ayyoub Bouaddi ont arraché le nul 2-2 face à Naples après la récente baisse de régime de City, Maresca a assuré que Haaland n'avait pas relâché ses efforts en coulisses.

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« Il va bien. Oui, il est comme au premier jour. Encore une fois, il y a quelques semaines, il dansait sur le terrain, il dansait à l'entraînement. Il est heureux, a ajouté Maresca. Il est normal que les résultats influent sur l'humeur, c'est pourquoi nous devons gagner. Mais je ne vois absolument aucun problème avec Erling. »

Haaland et Cherki mobilisés avant un déplacement crucial à Arsenal

Cherki a lui aussi souligné l'urgence au sein du groupe, réclamant davantage d'énergie et affirmant que gagner dans le nord de Londres était le seul objectif.

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Avec six points d'écart entre Arsenal et City, troisième, Maresca comptera sur son numéro neuf pour retrouver son efficacité devant le but lors de l'un des plus grands rendez-vous de la saison.