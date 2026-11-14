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Mark van Bommel, le sélectionneur de la Belgique, a affirmé que la victoire de l'Italie face à la France sur le score de 3-1 jeudi dernier n'avait rien d'une surprise à ses yeux, soulignant que l'équipe de France avait peut-être sous-estimé les capacités de la formation dirigée par Roberto Mancini, ce qui a contribué à sa défaite.

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Van Bommel, l'ancien joueur de Milan, s'est exprimé lors de la conférence de presse précédant la rencontre entre la Belgique et l'Italie, prévue demain dimanche en soirée dans la capitale Bruxelles, dans le cadre des matchs de la Ligue des nations de l'UEFA, au stade Roi Baudouin.

La sélection belge aborde cette rencontre avec pour mot d'ordre l'obligation de gagner, afin d'assurer sa qualification pour les quarts de finale, car elle occupe la troisième place du groupe 1 avec 9 points, à une seule longueur de l'Italie et de la France.

De son côté, un match nul suffit à la sélection italienne pour assurer sa qualification en quarts de finale, tandis qu'elle s'assurerait la première place du groupe en cas de victoire.

Van Bommel a déclaré, à propos de l'importance du match, selon les propos rapportés par le journal italien "Corriere dello Sport" : "C'est une rencontre importante qui déterminera si nous poursuivrons notre parcours ou non. C'est un test qui ressemble à la compétition dans d'autres tournois, un match palpitant que nous disputons sous pression. Nous nous préparons toujours de la même manière, que le match soit une finale ou non."

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Et d'ajouter : "Seule la victoire nous importe demain, mais ce n'est pas une finale qui vous offre au bout du compte un titre."

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La sélection italienne dispute ce match avec un moral au beau fixe, après avoir décroché une large victoire face à son homologue française sur le score de (3-1), lors de la rencontre qui les a opposées au stade de San Siro jeudi soir, où Pio Esposito a inscrit un doublé, tandis que Zinédine Zidane a subi sa première défaite depuis qu'il a pris les rênes de la sélection française, succédant à Didier Deschamps, parti après avoir conduit les Bleus à la quatrième place lors de la dernière Coupe du monde.

Le sélectionneur de la Belgique a commenté la victoire de l'Italie en ces termes : "Ce qu'a produit la sélection italienne ne m'a pas surpris, et la Turquie méritait par ailleurs un meilleur résultat face à la France. L'Italie est une sélection très forte, et peut-être que les Français ne lui ont pas accordé une estime suffisante ou l'ont prise à la légère, mais le résultat ne m'a pas surpris."

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La sélection belge avait ravivé ses espoirs de qualification, après avoir renversé son retard pour s'imposer sur le score de (2-1) face à la Turquie à l'extérieur, jeudi soir, grâce aux buts de Kevin De Bruyne et Charles De Ketelaere.

En conclusion de ses propos, Van Bommel a abordé la situation de Romelu Lukaku concernant une participation face à l'Italie, affirmant que l'attaquant belge aura un rôle à jouer dans le match, qu'il soit titulaire ou qu'il entre en cours de jeu.

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Il a déclaré : "C'est un joueur toujours important, qu'il débute le match ou qu'il entre en cours de jeu. Il possède une grande expérience, et c'est une bonne chose d'avoir un joueur comme lui dans un match qui se joue devant des tribunes pleines de supporters."

Rappelons que la sélection belge a réussi à battre l'Italie lors de la rencontre du match aller qui les a opposées au stade Olympique de la capitale Rome sur le score de deux buts à zéro le 25 septembre dernier, ce doublé ayant alors été inscrit par Mika Godts ainsi que par Dodi Lukebakio.