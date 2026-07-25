En marge de la Bastian-Schweinsteiger Cup, un tournoi de golf caritatif, l’ancien gardien du Bayern et de la sélection allemande a fait part à BR24 de son scepticisme quant à un redressement rapide sous les ordres du tout nouveau sélectionneur national.

« Personnellement, je pense que ce n’est pas aussi simple que beaucoup l’imaginent. Je crois que les problèmes sont aussi plus profonds », a expliqué Kahn. Il devra d’abord se pencher sur des questions fondamentales.

« Quels joueurs veut-on développer dans les prochaines années ? Quels joueurs veut-on tout simplement avoir ? Comment veut-on jouer au football ? », a poursuivi l’ancien gardien et président du Bayern Munich.

Cela étant, Klopp est « un homme très expérimenté, qui peut certainement faire bouger beaucoup de choses », selon Kahn. Son ancien coéquipier Schweinsteiger estime lui aussi que la DFB a fait le bon choix avec l’homme de 59 ans. « Ce sera bien sûr une mission pour lui, mais c’est un excellent entraîneur. Je trouve que Jürgen Klopp est l’entraîneur qu’il faut pour la situation actuelle. »

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Jürgen Klopp succède à Julian Nagelsmann à la tête de la DFB

Klopp avait été officiellement présenté vendredi dernier par la DFB comme nouveau sélectionneur national. Il succède à Julian Nagelsmann, qui avait quitté son poste à la suite de l’élimination humiliante en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 contre le Paraguay.

Klopp dirigera l’équipe pour la première fois lors du début de la Ligue des nations, le 24 septembre à Amsterdam contre les Pays-Bas. Trois autres matches suivront d’ici au 4 octobre.