"Je n'avais pas prévu de jouer la Ligue des champions l'année prochaine", Kolo Muani réagit à la victoire de Francfort en Ligue Europa

Mercredi soir, il y avait à Nantes un spectateur attentionné de la finale de la Ligue Europa entre l'Eintracht Francfort et les Glasgow Rangers : Randal Kolo Muani.

L'attaquant français, tout frais vainqueur de la Coupe de France, rejoindra en effet le club allemand à l'issue de la saison.

Devant son poste de télévision, « RKM » a assisté au sacre de ses futurs coéquipiers et a livré ses impressions, juste après le coup de sifflet final, à nos confrères de Canal+ Sport : « J'étais un peu chaud, c'est vrai que j'avais un peu la pression comme les joueurs. Après je suis sur mon canapé, tranquille, eux, ils avaient plus la pression que moi. Mais là, ça va, je suis libéré, ils vont bien profiter et je suis heureux pour eux. »

Le nantais Randal Kolo Muani, futur joueur de Francfort, s'est confié après le sacre de ses futurs coéquipiers ! Il évoque notamment son "rêve de gosse" d'aller la saison prochaine en #UCL !#UEL #UELfinal https://t.co/mdl9wsT59V — Canal Football Club (@CanalFootClub) May 18, 2022

Grâce à sa victoire en Ligue Europa, Francfort (qui a terminé seulement onzième de la Bundesliga) jouera la saison prochaine en Ligue des champions. Une compétition que va découvrir Kolo Muani et à laquelle il ne s'attendait pas à participer : « Je n'avais pas prévu d'aller jouer la Ligue des champions l'année prochaine. C'est un rêve de gosse qui devient réalité. Je peux juste profiter et prendre du plaisir. »

Kolo Muani va maintenant regarder avec attention la finale de la Ligue des champions puisque le vainqueur de cette compétition (le Real Madrid ou Liverpool) affrontera Francfort lors de la Supercoupe d'Europe, le 10 août prochain, à Helsinki, en Finlande.