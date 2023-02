"Il n'y a pas un Parisien titulaire à l'OM", Daniel Riolo fustige le PSG après son élimination en Coupe de France contre l'OM

Dans l'émission l'After Foot diffusée sur RMC, Daniel Riolo a vivement critiqué le PSG après sa défaite en Coupe de France face à l'OM.

Daniel Riolo, le célèbre chroniqueur de l'After Foot n'a pas été tendre avec le PSG, son club de cœur, après son élimination lors des huitièmes de finale de la Coupe de France et ce, à quelques jours d'affronter le Bayern Munich en Ligue des champions.

Pour Riolo, les attaquants du PSG sont cramés

« Tout ce qu'on voit du PSG, toutes les carences, tout ce qu'on dit à longueur de semaine, les deux attaquants qui sont cramés, ils sont capable de fulgurance mais il n'y plus rien en eux, il n'y a plus le très haut niveau », commence par expliquer Daniel Riolo.

« Je me souviens des soirées où je disais : « il n'y a pas un Marseillais qui peut s'assoir sur le banc du PSG. » Combien de fois j'ai dit ça et ça agaçait les Marseillais qui disaient : « Ouais, tu exagères, il y en a au moins un, Payet », poursuit Riolo.

Pour Riolo, aucun joueur du PSG ne serait titulaire à l'OM

« Ce soir, il n'y a pas un Parisien titulaire dans l'équipe de l'OM. Il n'y en pas un, c'est ça le drame. Hakimi, peut-être, mais ça voudrait dire à la place de Clauss qui est très bien, attention ! Mais Hakimi, je veux bien. Nuno Mendes sur le côté, ça dépend de quelle défense tu as. Mais dans le jeu et au niveau des attaquants, le drame absolu du PSG c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas un Parisien que je mets titulaire à la place d'un Marseillais. C'est inimaginable de faire un truc pareil et pourtant c'est juste un constat », a ajouté Riolo.

