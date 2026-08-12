« Pas mon plus grand rêve » : l’ex-joueur de Hambourg Luka Vuskovic surprend avec une déclaration sur la Premier League après un transfert record

Le Croate a désormais 19 ans, une phase finale de Coupe du monde en plus au compteur, et il porte désormais l’étiquette de transfert record et d’espoir d’un club de Premier League. La manière dont il entend gérer cela, le défenseur l’a expliquée ces derniers jours à sa façon, typiquement Vuskovic : d’un calme inhabituel, mature et réfléchi pour un adolescent.

Interrogé sur ses débuts à venir en Premier League, il a d’ailleurs immédiatement lâché une phrase forte. « J’ai hâte d’y être », a déclaré Vuskovic samedi dernier lors d’un petit point presse auquel assistait notamment The Athletic, « mais ce n’était pas mon plus grand rêve. C’est évidemment le meilleur championnat du monde et je me réjouis énormément de mon premier match là-bas. »

Il est « really happy » et « d’une certaine manière aussi fier », a ajouté Vuskovic, mais son plus grand rêve ? « Je n’ai pas pensé comme ça... L’Espagne peut-être, parce que la vie là-bas est ce qui se rapproche le plus de la Croatie. »

Luka Vuskovic : « Le meilleur choix pour moi »

Il serait faux d’accuser Vuskovic d’arrogance ou d’un manque d’humilité au vu de son regard très lucide sur la prochaine étape de son développement. Il faut plutôt souligner avec quel professionnalisme et quelle prudence le joueur de 19 ans agit, non seulement sur le terrain, mais aussi devant les micros et dans la gestion de son image personnelle.

Son transfert spectaculaire de Tottenham à Brighton & Hove Albion pour le montant record du club, 54 millions d’euros, s’accompagne d’une responsabilité à laquelle il semble parfaitement prêt à faire face.

« Je pense que c’est le meilleur choix pour moi à ce stade de ma carrière », a déclaré Vuskovic lors de cette fameuse rencontre avec les médias samedi, après le succès 3-0 des Seagulls en amical contre l’AS Rome à domicile. Brighton & Hove est « l’un des plus grands viviers de talents du monde, comme nous l’avons vu ces dernières années et comme nous le verrons encore à l’avenir. Je considère ce club comme un grand club ; on m’a présenté un grand projet, et c’était très simple. »

Getty Images





Nouvelle situation : une rude concurrence pour Luka Vuskovic

Vuskovic a également réfléchi à son étiquette de 46 millions de livres sterling et trouvé sa manière personnelle de l’aborder. L’indemnité « ne joue pas un grand rôle, parce que ce n’est qu’un chiffre. Je dois faire mes preuves, donner le meilleur de moi-même, et c’est ce que je vais essayer de faire. »

À Brighton, Vuskovic retrouve une forte concurrence, avec une énorme expérience de la Premier League, comme le Lewis Dunk de 34 ans (299 matches) ou le Belge Pascal Struijk. Dunk joue à Brighton depuis une éternité et il est une figure clé de l’ascension du club, qui a terminé à quatre reprises dans le top 10 du meilleur championnat du monde lors des cinq dernières années et a manqué de peu une cinquième place en finissant 11e une fois. Struijk, comme Vuskovic, est une recrue : le joueur de 26 ans arrivait de Leeds United, déjà aguerri au football anglais.

« Celui qui sera le meilleur, en match ou à l’entraînement, débutera », a affirmé Vuskovic. Avoir une concurrence de haut niveau, c’est « great ». « Nous avons beaucoup d’excellents joueurs à mon poste, les meilleurs joueront, c’est aussi simple que ça. »

Getty Images





Fabian Hürzeler veut laisser du temps à Vuskovic

C’est une nouvelle situation pour le jeune international croate. Au Hamburger SV, qu’il avait rejoint en prêt à l’été 2025, il s’était immédiatement imposé. Sa qualité footballistique, mais aussi sa seule présence physique avec son mètre 93, le plaçaient au-dessus de toutes les alternatives chez le promu de Bundesliga de l’époque. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Dans la défense des Seagulls, il est un joueur comme les autres, même si ses qualités restent difficilement comparables pour son âge.

Il est « encore un jeune joueur qui doit d’abord s’habituer aux exigences du jeu ici à Brighton et en Premier League », a expliqué le manager Fabian Hürzeler au sujet de sa recrue. Pas seulement pour Vuskovic, mais aussi pour Brighton, les exigences et les attentes augmentent après deux huitièmes places récemment. La saison de championnat commencera par un duel contre le vainqueur de la Ligue Europa, Aston Villa. Ce premier grand moment fort de la saison se situe entre les deux matches décisifs pour la qualification en UEFA Conference League.

Vuskovic a jugé ses débuts chez les Seagulls de Hürzeler très agréables. Le changement de club a été très facile pour lui, « parce que mes coéquipiers, le staff et l’ensemble du club me soutiennent depuis mon arrivée ».

Au regard de son évolution jusqu’ici, même Brighton, où il a signé un contrat de cinq ans avec une option pour une saison supplémentaire, ne devrait être qu’une étape intermédiaire dans sa carrière. Reste à voir si ce « grand rêve » espagnol se réalisera ensuite.