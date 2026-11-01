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L’Ajax a repris de justesse la deuxième place de l’Eredivisie grâce à une victoire âprement disputée (1-0) contre l’AZ Alkmaar à la Johan Cruijff Arena. Une tête de Tolu Arokodare en première période a fait la différence, permettant au club d’Amsterdam de mettre fin à une série de 12 matches sans victoire face à sa bête noire, malgré la sortie sur blessure de Julian Brandt.

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Une tête d’Arokodare propulse l’Ajax à la deuxième place d’Eredivisie

L’Ajax a repris la deuxième place d’Eredivisie grâce à une victoire 1-0 acquise dans la douleur contre l’AZ Alkmaar à la Johan Cruijff Arena. L’attaquant nigérian Tolu Arokodare a inscrit l’unique but de cette rencontre entre équipes du haut de tableau en première période.

Ce succès place l’équipe de Michel Sanchez à un point du leader, Feyenoord, et un point devant le PSV, son rival dans la course au titre.

Ce résultat met aussi fin à la longue série noire de l’Ajax face à l’AZ : il s’agit de sa première victoire contre le club d’Alkmaar en 12 matches, toutes compétitions confondues.

Un réajustement défensif permet de résister à la pression de l’AZ en fin de match

En première période, Arokodare a pris le dessus dans les airs sur le défenseur de l’AZ Mees de Wit pour reprendre de la tête un centre précis d’Abdellah Ouazane. Après la pause, l’AZ a toutefois dominé la possession, poussant Sanchez à abandonner son 4-4-2 au profit d’un 5-3-2 défensif pour préserver l’avantage.

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Au micro d’ESPN après le match, le milieu de terrain Davy Klaassen a reconnu que l’Ajax avait dû puiser dans ses ressources. « Une belle victoire. Durement acquise ? Certainement, mais elle n’en est pas moins satisfaisante », a déclaré Klaassen.

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« Ce ne sont pas des matches faciles. Nous affrontons une bonne équipe. Au début, notre pressing fonctionnait bien. Ensuite, nous avons eu du mal... Mais je suis heureux aujourd’hui. Nous avons gagné », a-t-il ajouté.

La blessure de Brandt ternit la victoire dans la capitale

Malgré ces trois points précieux, l’Ajax a subi un coup dur avec la sortie sur blessure du milieu allemand Julian Brandt en première période. Brandt s’est tenu l’arrière de la cuisse avant d’être remplacé par Oscar Gloukh.

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Arokodare a lui aussi demandé à être remplacé en seconde période après avoir reçu un coup, obligeant Daley Blind et Steven Berghuis à participer aux tâches défensives.

L’AZ s’est procuré des occasions d’égaliser en fin de match, mais l’attaquant Mexx Meerdink a mal négocié une occasion franche dans la surface de réparation.

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Un calendrier chargé attend l’effectif de Sanchez

L’Ajax se tourne désormais vers ses échéances européennes et nationales, alors que les pépins physiques se multiplient.

Le club d’Amsterdam accueillera la formation danoise du FC Midtjylland en Ligue Conférence la semaine prochaine, avant d’affronter le FC Twente en championnat.

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L’AZ reste cinquième au classement après cette courte défaite à Amsterdam.