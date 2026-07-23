Pas moins de 150 kilos ! Deux champions du monde espagnols reçoivent une prime insolite après leur victoire en Coupe du monde

De retour du championnat du monde en Amérique du Nord, les deux milieux de terrain ont été accueillis à la mairie de leur ville natale. Cette commune du sud de l’Espagne, qui compte près de 40 000 habitants, est réputée dans tout le pays pour sa variété de tomates particulièrement sucrée, la « Bombon Colorao ». Pour saluer les exploits des fils de la cité, les élus ont eu recours à une tradition locale.

Devant l’assemblée, les deux joueurs ont dû monter sur un pèse-personne afin de déterminer le montant exact de leur prime. Pour Gavi, le milieu de terrain du FC Barcelone, la pesée a révélé un poids de 68 kilogrammes. Ruiz, joueur du PSG, affichait quant à lui 84 kilogrammes sur la balance. Au total, la commune a ainsi remis aux deux professionnels environ 150 kilogrammes de cette spécialité locale.

Lors de la réception, le maire Juan Manuel Valle a souligné l’importance de ces figures de proue du sport pour la région : « Ce sont des joueurs très populaires qui ont porté le prestige de la ville à un niveau supérieur. Aucune autre commune ne peut se vanter d’avoir trois champions du monde. »

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Une prime de Coupe du monde insolite pour Gavi et Fabian Ruiz

Le maire faisait ainsi allusion à une autre particularité de cette petite ville andalouse : dès 2010, Jesús Navas avait remporté le titre de champion du monde en Afrique du Sud avec la sélection espagnole, grâce à une victoire 1-0 contre les Pays-Bas après prolongation. Navas, qui a joué pendant 14 ans au FC Séville, est lui aussi originaire de Los Palacios y Villafranca.

La remise des tomates n’a pas été le seul hommage rendu par la commune : afin d’ancrer durablement les deux professionnels dans l’histoire sportive locale, le conseil municipal a également décidé de renommer deux terrains de foot de la ville, qui portent désormais officiellement les noms de Gavi et Fabian Ruiz.

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Gavi a fêté son sacre mondial en brandissant le drapeau andalou.

Gavi avait d’ailleurs affiché son attachement à sa région dès la fin de la finale. Lors de la remise officielle du trophée, le jeune homme de 21 ans avait drapé ses épaules du drapeau vert et blanc de l’Andalousie.

Après le coup de sifflet final, le milieu de terrain a confié avec émotion : « Que personne ne vienne me réveiller de ce rêve, le rêve d’un garçon de Los Palacios qui, en jouant sur la place du village, s’imaginait remporter un jour la Coupe du monde avec son pays… »