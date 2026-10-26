Felix Magath, ancien entraîneur du Bayern Munich, a créé la surprise avec ses choix pour le Ballon d'Or de cette année, en attribuant les trois premières places à des joueurs de la sélection espagnole, plaçant Marc Cucurella, latéral du Real Madrid, en tête, suivi de Rodri, joueur du Barça, puis de Fabian Ruiz, star du Paris Saint-Germain.

Selon le quotidien allemand « Bild », Magath a justifié son choix de Cucurella, âgé de 28 ans, par les performances remarquables qu'il livre au poste de latéral gauche, saluant ses qualités défensives et physiques, ainsi que ses contributions offensives, qui ont fait de lui l'un des éléments importants au sein de la sélection espagnole.

Magath a déclaré à propos du joueur du Real Madrid : « C'est un joueur de classe mondiale au poste de latéral gauche, toujours présent, puissant dans les courses, et il rate rarement un tacle », faisant référence au rôle majeur joué par Cucurella dans le sacre de l'Espagne en Coupe du monde, ce qui a renforcé sa conviction quant à sa légitimité à décrocher la distinction individuelle la plus prestigieuse du football.

L'entraîneur allemand a précisé que ce qui distingue Cucurella, c'est sa capacité à trouver l'équilibre entre les tâches défensives et le soutien offensif, puisqu'il maintient la cohésion de son équipe sur la ligne arrière, sans renoncer à son rôle dans la construction des attaques et la participation aux montées offensives.

Rodri et Fabian Ruiz

Rodri, joueur du Barça, est arrivé en deuxième position dans les choix de Magath, qui l'a décrit comme la force motrice du milieu de terrain de la sélection espagnole, grâce à son rôle dans l'organisation du jeu et la liaison entre les lignes, ainsi qu'à sa capacité à imposer le rythme et à contrôler le déroulement des matchs.

Quant à la troisième place, elle est revenue à Fabian Ruiz, joueur du Paris Saint-Germain, âgé de 30 ans, qui a reçu les éloges de l'entraîneur allemand pour son rôle dans l'instauration de l'équilibre et de la stabilité au sein de la sélection espagnole.

Magath a souligné que Ruiz revêt une grande importance dans le dispositif de l'équipe, et il s'est également appuyé sur son sacre en Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain, estimant que ses réalisations et ses performances le rendent digne de figurer parmi les trois meilleurs joueurs du monde.