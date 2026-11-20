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La mission de l'Argentin Mauricio Pochettino à Manchester United débute dans un climat chargé de défis, à un moment qui ne laisse guère de place aux expérimentations ni au temps perdu, alors que l'équipe se retrouve dans une situation très délicate, tout près de la zone de relégation en Premier League.

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Le nouvel entraîneur n'a pas eu à attendre longtemps avant de se retrouver face à l'un des tests les plus difficiles qui soient. Manchester United se prépare en effet à affronter son rival historique, Liverpool, dimanche prochain à Anfield, dans le cadre de la 11e journée de Premier League.

Lors de sa première conférence de presse depuis sa prise de fonctions, Pochettino a fait part de tout l'enthousiasme qui l'accompagne dans cette nouvelle aventure et a détaillé le travail intensif entamé dès son arrivée.

Il a également évoqué sa vision de la reconstruction de l'équipe, sa position concernant le capitaine Bruno Fernandes et les défis qui attendent le vestiaire, ainsi que son regard sur la condition physique des joueurs et le niveau de confiance au sein du groupe.

Pochettino a commencé par s'excuser d'être arrivé en retard devant les médias, expliquant que le staff technique avait travaillé jusqu'au dernier moment : « Nous nous excusons pour le retard, nous étions à l'entraînement jusqu'à maintenant et nous n'avons même pas eu le temps de prendre une douche. »

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Interrogé sur sa nomination à la tête de Manchester United et sur la possibilité qu'il ait déjà été proche du poste par le passé, le technicien argentin a répondu : « Je ne sais pas si nous avons été proches d'entraîner l'équipe par le passé, mais l'important, c'est que nous soyons ici maintenant, et nous sommes très enthousiastes à l'idée d'être dans ce club extraordinaire. »

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Pochettino a reconnu que les premiers jours avaient été extrêmement chargés, entre ses efforts pour découvrir les rouages du club, les joueurs et le personnel, et la préparation du choc très attendu face à Liverpool.

Il a ajouté : « Nous sommes heureux d'être ici, mais nous avons été très occupés à nous adapter ces derniers jours. Je pense que nous sommes engagés dans une course contre la montre pour être en mesure de rivaliser avec Liverpool. »

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L'entraîneur a également révélé l'ampleur de la pression qu'il subit depuis son arrivée : « Je dors trois à quatre heures par jour. J'ai besoin de connaître chaque personne au sein du club, car nous voulons avoir un impact, apporter une contribution positive et créer les conditions idéales pour que nos joueurs talentueux puissent briller. »

Reconstruire sans toucher à l'identité de Manchester United

Le nouveau manager a présenté sa vision du projet qu'il entend bâtir à Old Trafford, assurant que sa mission ne se limite pas à améliorer temporairement les résultats, mais qu'elle consiste aussi à faire progresser les joueurs et à trouver la meilleure manière de tirer le meilleur d'eux.

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« Nous sommes venus avec l'ambition de construire quelque chose à partir de zéro. Nous avons trouvé des personnes très bienveillantes au sein du club, ce qui a facilité notre adaptation », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que parler de la culture du club impliquait de tenir compte de son histoire et de son identité profondément ancrée : « La culture et l'identité de Manchester United existent déjà. C'est un club doté d'une histoire riche en années glorieuses, et il est difficile de trouver un autre club de cette envergure. »

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Il a poursuivi : « Nous devons faire preuve d'ouverture d'esprit, donner le meilleur de nous-mêmes pour livrer des performances solides et travailler à convaincre les joueurs d'adhérer à notre approche. C'est notre mission. »

Évoquant l'ampleur du défi qui l'attend, Pochettino a insisté sur le fait qu'il ne souhaitait pas s'attarder sur ce qui s'était passé avant son arrivée, estimant que la période actuelle exige de se concentrer uniquement sur l'avenir.

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« Je ne pense pas beaucoup au passé, il s'agit de construire notre propre approche ici. Bien sûr, nous sentons le soutien du club, et nous avons déjà commencé à travailler. Le passé ne nous aidera en rien, et penser à ce qui s'est passé hier ne sert à rien. Nous avons parlé aux joueurs, et le plus important maintenant est de nous concentrer sur la prochaine étape », a-t-il expliqué.

Il a souligné que la priorité était d'aider le groupe à atteindre son meilleur niveau : « Nous nous sentons soutenus, et nous allons travailler très dur pour aider les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est notre priorité. »

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Bruno Fernandes au cœur du projet, le flou autour de la prolongation de son contrat

Le capitaine portugais Bruno Fernandes a fait l'objet d'une attention particulière lors de la conférence de presse, Pochettino ayant été interrogé sur sa place au sein de l'équipe et sur son influence dans la période à venir.

Le technicien argentin a salué l'implication des joueurs depuis son arrivée et souligné l'importance du capitaine portugais, tout en insistant sur la nécessité que chaque membre du groupe se sente valorisé dans ce nouveau projet.

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« Je pense que l'engagement de tous les joueurs a été incroyable dès le premier jour. Bruno est notre capitaine et un joueur très important, mais tous les joueurs doivent sentir qu'ils comptent », a-t-il affirmé.

Pochettino a révélé avoir tenu une longue réunion avec ses joueurs afin d'apprendre à les connaître et d'écouter leurs idées : « Nous avons discuté hier, j'ai passé trois heures dans mon bureau à échanger avec tous les joueurs. Certains blessés étaient absents, mais je parlerai avec tout le monde dans les prochains jours. »

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Interrogé sur l'avenir du contrat de Fernandes, l'entraîneur a préféré remettre le sujet à plus tard, se contentant de déclarer : « Nous aurons le temps de parler de ce que vous m'avez demandé. »

Le vestiaire répond présent, Pochettino veut restaurer la confiance

Concernant l'ambiance dans le vestiaire, Pochettino a expliqué que comprendre la nature et l'identité du club constituait la première étape pour tout entraîneur qui prend ses fonctions, précisant avoir perçu chez les joueurs une réelle volonté de changer l'image de l'équipe et d'améliorer les résultats.

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« Notre mission est de nous adapter et d'aller de l'avant. La chose la plus importante en arrivant dans un nouveau club, c'est de comprendre sa culture et son identité. Nous sommes parfaitement conscients de ce que ce club représente pour tout le monde », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que les joueurs mesurent l'ampleur de la responsabilité qui pèse sur leurs épaules, non seulement envers le club, mais aussi vis-à-vis des supporters, de leurs familles et de leurs amis, assurant avoir constaté chez eux un engagement clair depuis le début du travail.

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L'entraîneur a également abordé la crise de confiance qui peut toucher les joueurs à la suite de mauvais résultats, estimant que l'arrivée d'un nouveau staff technique peut donner au groupe un nouvel élan sur le plan mental.

« Il est normal que la confiance baisse quand on ne gagne pas les matchs. Je pense que les joueurs ont besoin de ressentir quelque chose de nouveau de notre part, et c'est ce qui se passe généralement à l'arrivée d'un nouveau staff », a-t-il expliqué.

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Il a poursuivi : « J'ai perçu chez eux une bonne réceptivité et un accueil chaleureux ces deux derniers jours. À la fin de la séance d'entraînement aujourd'hui, je les ai remerciés pour les efforts fournis, et c'est positif. Nous devons maintenant ancrer nos principes et appliquer notre philosophie. L'équipe possède la qualité nécessaire, et nous devons libérer son potentiel. »

Pleins pouvoirs et message sur la condition physique

Pochettino n'a pas manqué d'évoquer l'étendue de ses prérogatives à Manchester United, alors que des questions se posaient sur son rôle dans les décisions sportives et administratives concernant l'équipe.

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L'entraîneur a assuré qu'il conserverait l'intégralité du rôle technique, du choix du groupe pour les matchs et du onze de départ jusqu'aux changements, indiquant qu'il souhaitait à l'avenir prendre part aux décisions majeures ayant un impact sur l'équipe.

« Tout au long de ma carrière, j'ai toujours été entraîneur, entraîneur principal ou manager, donc il n'y a pas de changement fondamental dans mon rôle. En tant qu'entraîneur principal, c'est moi qui déciderai du groupe pour le match de dimanche, qui choisirai les 11 joueurs titulaires et qui effectuerai les changements », a-t-il précisé.

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Il a ajouté : « Je sais qu'à l'avenir, je voudrai participer à toutes les décisions majeures qui concernent l'équipe. Au bout du compte, Manchester United est un club de football. »

Quant à l'état de forme physique des joueurs, Pochettino s'est montré prudent, refusant de porter des jugements hâtifs ou d'évaluer le groupe sans tenir compte des circonstances qu'il a traversées.

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« Nous avons trouvé un groupe de joueurs, nous leur avons présenté notre philosophie de jeu et ils ont adhéré à l'idée de faire preuve de courage. Mais je n'aime pas entrer dans ce genre de débat : on ne peut pas discuter des choses hors de leur contexte, ni parler des données sans comprendre les circonstances qui les entourent », a-t-il souligné.

Il a toutefois nuancé : « Je dois être honnête, parfois les données reflètent ce que l'on peut effectivement observer sur le terrain. Mais nous ne sommes pas là pour critiquer qui que ce soit ou pointer les aspects négatifs, nous sommes là pour travailler main dans la main avec le club afin de construire. »

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Pochettino a conclu en affirmant que le moment de sa prise de fonctions ne pouvait être jugé à l'avance, évoquant un conseil de son père qui l'accompagne depuis son enfance : « On ne peut jamais être sûr de rien, le timing a ses propres règles et le football reste le football. J'ai appris une leçon très jeune, quand mon père m'a conseillé d'être toujours prêt, car on ne sait jamais quand l'occasion d'une vie se présentera. »