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L’attaquant de Barcelone Anthony Gordon a été officiellement élu joueur de la semaine de la Ligue des champions de l’UEFA après une performance record en Azerbaïdjan. L’international anglais a porté son équipe vers une large victoire contre Sabah, faisant la différence alors que les plus grandes stars européennes se disputaient la vedette.

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Gordon brille à Bakou

Gordon a décroché le prestigieux titre de joueur de la semaine de la Ligue des champions de l’UEFA après sa prestation magistrale contre Sabah. L’attaquant anglais a été le moteur de la victoire 4-1 de Barcelone lors de la cinquième journée de la phase de ligue, inscrivant deux buts au stade olympique de Bakou.

Les buts de Gordon aux 31e et 51e minutes ont donné le ton pour Barcelone. Karim Adeyemi et Gabriel Jesus ont eux aussi marqué lors de cette démonstration offensive en Azerbaïdjan.

L’ancien joueur de Newcastle a déjà marqué de son empreinte sa première campagne européenne avec le club catalan, avec désormais trois buts en cinq apparitions sur la scène continentale. Son doublé à Bakou avait une saveur particulière : il mettait fin à un mois sans marquer, l’ailier ayant trouvé le chemin des filets pour la dernière fois en octobre.

Son pressing intense et son efficacité devant le but lui ont permis de s’imposer comme titulaire sur l’aile gauche, justifiant l’investissement important consenti par le club pour le recruter lors du mercato estival.

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Mbappe et les autres stars devancés

À l’issue d’un vote du public auquel participaient certains des plus grands noms du football, Gordon a devancé la superstar du Real Madrid Kylian Mbappe. Malgré ses deux buts lors de la victoire 5-1 de Madrid contre le PSV, Mbappe n’a pas réussi à dépasser le joueur de Barcelone au classement final.

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Parmi les autres candidats figuraient l’ailier du RB Leipzig Antonio Nusa, qui s’est illustré contre Lens, et l’attaquant du Betis Cucho Hernandez, lui aussi auteur d’un doublé cette semaine. Les comptes officiels de la Ligue des champions sur les réseaux sociaux ont confirmé le classement, avec Gordon en tête.

Après sa prestation décisive dans cette rencontre riche en buts, le joueur de 23 ans s’est dit satisfait de la volonté de son équipe d’attaquer sans relâche. « Même quand nous menions 3-0, nous n’avons pas arrêté d’attaquer. Nous avons continué à essayer de marquer. C’est notre style et je pense que c’est très important », a-t-il déclaré. Malgré sa réussite personnelle, l’attaquant a aussi fait son autocritique : « J’aurais dû inscrire un autre triplé ce soir, mais j’ai gâché cette occasion du pied gauche. »

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Un record historique

La performance de Gordon à Bakou ne lui a pas seulement valu une distinction individuelle : elle l’a fait entrer dans l’histoire de la compétition. Grâce à son doublé, il est devenu le premier joueur de l’histoire de la Ligue des champions à inscrire six buts à l’extérieur dans un même pays au cours d’une seule année civile.

Cet exploit lui a permis de battre un record auparavant partagé par les légendes Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, qui avaient chacun inscrit cinq buts dans des pays étrangers précis au sommet de leur carrière.

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La réussite de l’attaquant en Azerbaïdjan commence à devenir une constante dans sa carrière, ce qui l’a amené à plaisanter sur son avenir. « Peut-être qu’à un moment de ma vie, je devrai venir m’installer ici ! J’ai très bien réussi ici et, oui, c’était un grand match aujourd’hui », a déclaré Gordon aux journalistes après la victoire.

Avec 13 buts lors de ses 23 premières apparitions en Ligue des champions, Gordon vise désormais la marque de référence établie par l’Anglais Harry Kane. Alors que Barcelone se prépare à affronter le Deportivo en championnat, puis Manchester City lors d’un choc majeur en décembre, son nouvel homme fort joue manifestement avec une confiance totale sur la plus grande scène.