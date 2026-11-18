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Trois grands noms étaient sur la table du FC Barcelone, et un seul a laissé des regrets à Deco. Dans un entretien qui n'avait rien d'ordinaire, le directeur sportif du Barça est sorti de son silence et a révélé l'attaquant qu'il a été très déçu de ne pas pouvoir recruter.

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Le FC Barcelone a recruté des attaquants de très haut niveau ces dernières années, mais il a aussi tenté de boucler des transferts qui n'ont pas abouti pour diverses raisons, tantôt financières, tantôt liées à la situation des autres clubs.

Dans un entretien accordé à Bojan Krkić dans l'émission « Tot Costa » sur Catalunya Ràdio, Deco, directeur sportif du FC Barcelone, a révélé l'attaquant qu'il a été très déçu de ne pas pouvoir recruter, parmi trois grands attaquants.

Invité à choisir entre l'Argentin Julián Álvarez, joueur de l'Atlético de Madrid, le Colombien Luis Díaz, actuellement au Bayern Munich, et le Portugais Bernardo Silva, actuellement milieu de terrain du Real Madrid, Deco a hésité quelques instants avant de trancher.

Dans cet entretien relayé par Mundo Deportivo, Deco a répondu : « Luis Díaz ». Une réponse courte mais lourde de sens, qui en dit long sur l'ampleur des regrets au sein de la direction barcelonaise après l'échec de ce transfert.

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Nico Williams, joueur de l'Athletic Bilbao, qui avait été au cœur d'un long feuilleton de transfert avant Julián Álvarez, ne figurait pas dans la question posée à Deco, ce qui a limité la comparaison à ces trois seuls noms.

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Deco faisait référence aux saisons 2023-2024 et 2024-2025, lorsque Luis Díaz souhaitait quitter Liverpool. Le FC Barcelone s'intéressait alors de très près à lui et restait en contact permanent avec le joueur, l'ailier colombien tenant à rejoindre le club catalan.

À l'époque, Díaz voyait dans le Barça le projet idéal et n'attendait qu'un signal pour finaliser l'opération, tandis que la direction blaugrana faisait tout son possible pour convaincre Liverpool de laisser partir son joueur.

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Mais la somme colossale réclamée par Liverpool a empêché la conclusion du transfert, à une période difficile pour les finances du club catalan, en proie à une grave crise économique qui l'empêchait de débourser les montants élevés exigés sur le marché des transferts.

Malgré les tentatives répétées du FC Barcelone et ses contacts constants avec le joueur et son agent, les chiffres exigés par le club anglais dépassaient les moyens du Barça à ce moment-là, et le rêve catalan d'enrôler l'ailier colombien s'est envolé.

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Luis Díaz a finalement rejoint le Bayern Munich à l'été 2025. Le FC Barcelone a ainsi perdu l'une des cibles les plus importantes sur lesquelles il travaillait depuis deux saisons, et le joueur a filé chez un concurrent européen direct.

Luis Díaz s'est imposé comme l'un des meilleurs ailiers du monde ces dernières années grâce à sa grande vitesse, à sa qualité de dribble et à son sens aigu du but, ce qui en a fait une cible des plus grands clubs européens.

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Julián Álvarez, lui, a finalement choisi de rejoindre l'Atlético de Madrid, tandis que Bernardo Silva a poursuivi sa carrière au Real Madrid. Mais Deco a assuré que le plus grand regret concernait précisément Luis Díaz.

Reste désormais une question : le FC Barcelone retentera-t-il à l'avenir de recruter Luis Díaz, ou l'occasion est-elle perdue à jamais après son arrivée au Bayern Munich ?

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Les propos de Deco confirment que le FC Barcelone était tout près de réaliser un gros coup, mais que l'argent a été le seul obstacle. Et les supporters catalans continuent de se demander : que se serait-il passé si Díaz avait porté le maillot blaugrana ?