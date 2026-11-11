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Loai Mohamed
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« Pas heureux » : Zidane annonce l'absence de Mbappé face à l'Italie après les rumeurs de leur désaccord

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Zinédine Zidane, sélectionneur de l'équipe de France, a annoncé l'absence de Kylian Mbappé pour le match attendu face à la sélection italienne demain jeudi, dans le cadre de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations, après les informations qui ont circulé au sujet de leur différend.

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Zidane a déclaré lors de la conférence de presse qu'il a tenue ce mercredi, selon les propos rapportés par la chaîne RMC française : « Kylian sera absent pour le match de demain. Il a ressenti de légères douleurs, et comme d'habitude, nous ne voulons prendre aucun risque. Ce sont des choses regrettables, mais elles font partie du football, et j'espère qu'il sera avec nous dimanche (pour le match contre la Turquie lors de la dernière journée). »

Selon des informations françaises, Mbappé souffre d'une gêne aux ischio-jambiers, et il n'a pas non plus pris part au dernier entraînement collectif de la sélection aujourd'hui, se contentant de suivre des soins, à seulement 24 heures de la confrontation face à l'Italie à Milan.

Le problème physique de Mbappé intervient à un moment délicat, après que d'autres informations, notamment du journal « L'Équipe », ont évoqué l'existence d'une relation pas totalement harmonieuse entre le capitaine de la sélection et son nouvel entraîneur, comparée à la relation qui unissait le joueur à l'ancien sélectionneur Didier Deschamps.

Les racines de la tension remontent au premier rassemblement de Zidane à la tête du staff technique, lorsqu'il a décidé d'aligner Mbappé au poste d'ailier gauche, en s'appuyant sur Dembélé en pointe de l'attaque, une décision interprétée comme un changement de statut de la star madrilène au sein du dispositif offensif, d'autant plus qu'il préfère évoluer au poste d'avant-centre ces derniers temps.

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Zidane : Mbappé n'est pas content

À propos de l'état psychologique de l'attaquant du Real Madrid, Zidane a déclaré : « Je le trouve en bonne forme. La preuve, c'est qu'il est toujours avec nous. Il n'est pas content, il voulait jouer demain, mais il ne faut pas prendre de risque, car la saison est encore longue. »

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La blessure de Mbappé survient à un moment où l'équipe de France fait face à une série d'absences, après que Zidane avait déjà annoncé le forfait d'Aurélien Tchouaméni et de Marcus Thuram de ses plans.

Le sélectionneur de la France a dit au sujet du grand nombre de blessures : « C'est moi qui choisis les joueurs, et parfois il se passe des choses que l'on ne peut pas contrôler. La période de novembre, avec les matchs de championnat et de Ligue des champions, il faut l'accepter. C'est regrettable, et pour l'entraîneur c'est terrible, mais nous n'avons pas le choix. »

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Zidane explique la raison de la convocation de Mayulu

Zidane a parlé de la convocation de Senny Mayulu, en disant : « J'aime tout chez lui, j'aime ses qualités techniques et ce qu'il apporte. Bien sûr, c'est un joueur qui figure sur la liste. Nous essayons de faire les choses de manière logique. Nous ne cherchons pas uniquement des joueurs de l'équipe des moins de 21 ans, nous avons une liste, et quand il y a des absents nous appelons les remplaçants. »

Zidane : Nous avons les joueurs pour réaliser un bon match

À propos des ambitions de la France malgré les absences, Zidane a déclaré : « Nous allons chercher l'équilibre pour que l'équipe soit dans la meilleure forme possible. Nous avons les joueurs capables de livrer un bon match malgré tout. Quand nous n'avons pas le choix, nous alignons les joueurs et nous essayons de remporter la victoire. »

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Zidane fixe le poste de Diouf et de Zaïre-Emery

Zidane a précisé que Diouf évolue à un poste différent avec son club par rapport à la sélection, ajoutant : « Diouf est un joueur qui joue à un poste différent avec son club et avec nous. Il peut jouer sur le côté gauche. »

Quant à la polyvalence de Warren Zaïre-Emery, il a dit : « Ce que je veux, c'est voir le joueur. Je comprends les entraîneurs dans les clubs, car il y a beaucoup de matchs. Pour ma part, je veux le voir dans les meilleures conditions. Sur le côté droit, nous sommes bien avec Malo Gusto et Saël Kumbedi. Mon objectif avec Warren, c'est de le voir au milieu de terrain. »

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Zidane clarifie la situation de Cherki

Au sujet du cas de Cherki, Zidane a déclaré : « Débuter le match ? On verra. Il est avec nous, et l'idée est qu'il fasse partie du groupe. Nous savons ce qu'il a traversé, mais aujourd'hui il est prêt. Nous gérerons sa situation avec prudence, mais nous connaissons ses capacités. Dans une période comme celle que nous traversons, il est là et il est prêt. »

Zidane refuse de commenter la candidature de Riner à la présidence

Zidane a refusé de commenter la candidature du judoka français Teddy Riner à la présidence de la France, en disant : « Je n'ai rien à dire là-dessus. Il l'a fait, et je lui souhaite simplement bonne chance dans ce qu'il veut faire. C'est tout ce que je peux dire. »

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Zidane ouvre la porte à la Juventus

Avant d'affronter la sélection italienne, Zidane a ravivé ses souvenirs avec la Juventus, soulignant le rôle qu'a joué l'entraîneur italien Marcello Lippi dans sa carrière, et a déclaré : « Marcello Lippi m'a appris une chose : il faut toujours aller de l'avant. Lorsque je suis arrivé à Turin, je ne jouais pas bien, et c'est pour cela que la presse et le public ne me considéraient pas au niveau. Lippi a dit que je devais jouer avec lui, et je m'en suis tenu à ma position. »

Il a ajouté : « Devenir entraîneur de la Juventus ? Pourquoi pas, peut-être à l'avenir. »

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Zidane a également parlé de ce qu'il a appris de plus important du football italien, en disant : « La tactique. Je me souviens qu'avec Marcello Lippi, nous travaillions chaque jour pendant 30 minutes l'aspect tactique. Pour un joueur comme moi qui voulait jouer au ballon, c'était parfois agaçant. Mais j'ai eu la chance de vivre cette expérience, car ils étaient des maîtres dans l'aspect tactique. Il m'a donné confiance et j'ai essayé de le lui rendre sur le terrain. »

Écrit parLoai Mohamed

Rédacteur en chef de shift

Rédacteur en chef de shift, responsable de la supervision du contenu. Je possède plus de 15 ans d’expérience dans le journalisme sportif. J’ai étudié les médias et travaillé dans plusieurs journaux papier ainsi que sur des sites web arabes. Toutefois, l’étape la plus importante de ma carrière a été mon intégration à Kooora, le principal site sportif arabe, en 2016.

Je veille toujours à proposer un contenu fiable, appuyé par des chiffres et des statistiques, loin de toute exagération. J’aime le langage des chiffres, car il ne connaît pas la complaisance. J’ai participé à la couverture des plus grands événements footballistiques, avec un intérêt particulier pour mettre en lumière les stars arabes et leur impact sur la scène mondiale.

Au cours de mon parcours professionnel, mon travail s’est concentré sur la couverture du football, qu’il soit égyptien, arabe ou international. Aujourd’hui, mon attention se porte davantage sur le football saoudien, après l’essor considérable qu’a connu le Royaume ces dernières années.

Depuis mon enfance, je suis lié au football. Mon premier souvenir remonte à la Coupe du monde 1998. Bien que je n’aie eu que huit ans à l’époque, l’intensité des matchs m’a profondément marqué. Je n’oublierai jamais la performance exceptionnelle de Zinedine Zidane en finale et la manière dont il a conduit l’équipe de France à son premier titre.

Le Brésilien Ronaldo a été l’une des légendes qui ont nourri ma passion pour le football au début de ce siècle. Sa manière de marquer était impressionnante, il manquait rarement face au but. Ensuite est apparu Cristiano Ronaldo, que je considère encore aujourd’hui comme mon joueur préféré, car il m’a inspiré par son esprit de défi et sa volonté constante de gagner, ce qui se reflète également dans mon style d’écriture.

Mes articles se concentrent principalement sur la Saudi Pro League, ainsi que sur d’autres compétitions comme la Premier League, La Liga et la Ligue des champions de l’UEFA. Je suis également de près le marché des transferts et j’essaie d’analyser les mouvements en profondeur.

Si vous me demandez mon plus beau souvenir footballistique, je ne trouverai rien de mieux que la qualification de l’Égypte pour la Coupe du monde 2018, d’autant plus qu’il s’agissait de la première participation après 28 ans. C’était aussi la première fois que je voyais mon pays participer à la plus grande scène du football mondial.

Quant à mon équipe type de tous les temps, elle se compose de : Iker Casillas dans les buts ; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafu et Roberto Carlos en défense ; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane et Ronaldinho au milieu ; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Ronaldo Nazário en attaque.

Au cours de ma carrière, j’ai publié de nombreuses analyses et articles marquants sur Kooora, notamment :

– Un budget astronomique et une élimination décevante… Pourquoi Al Ahly a-t-il échoué en Coupe du monde des clubs ?

– Cela perturbe la sérénité de Salah et rouvre le dossier noir… Liverpool regrettera-t-il le transfert de Wirtz ?

– La loi Benzema s’impose à Al-Nassr… Ronaldo dessine son avenir à la française

– Alonso résout l’énigme Klopp… Arnold passe d’une faiblesse défensive à une arme offensive

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