Partager Suivez GOAL sur Google

Zinédine Zidane, sélectionneur de l'équipe de France, a annoncé l'absence de Kylian Mbappé pour le match attendu face à la sélection italienne demain jeudi, dans le cadre de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations, après les informations qui ont circulé au sujet de leur différend.

Publicité

Zidane a déclaré lors de la conférence de presse qu'il a tenue ce mercredi, selon les propos rapportés par la chaîne RMC française : « Kylian sera absent pour le match de demain. Il a ressenti de légères douleurs, et comme d'habitude, nous ne voulons prendre aucun risque. Ce sont des choses regrettables, mais elles font partie du football, et j'espère qu'il sera avec nous dimanche (pour le match contre la Turquie lors de la dernière journée). »

Selon des informations françaises, Mbappé souffre d'une gêne aux ischio-jambiers, et il n'a pas non plus pris part au dernier entraînement collectif de la sélection aujourd'hui, se contentant de suivre des soins, à seulement 24 heures de la confrontation face à l'Italie à Milan.

Le problème physique de Mbappé intervient à un moment délicat, après que d'autres informations, notamment du journal « L'Équipe », ont évoqué l'existence d'une relation pas totalement harmonieuse entre le capitaine de la sélection et son nouvel entraîneur, comparée à la relation qui unissait le joueur à l'ancien sélectionneur Didier Deschamps.

Les racines de la tension remontent au premier rassemblement de Zidane à la tête du staff technique, lorsqu'il a décidé d'aligner Mbappé au poste d'ailier gauche, en s'appuyant sur Dembélé en pointe de l'attaque, une décision interprétée comme un changement de statut de la star madrilène au sein du dispositif offensif, d'autant plus qu'il préfère évoluer au poste d'avant-centre ces derniers temps.

Publicité Publicité

Zidane : Mbappé n'est pas content

À propos de l'état psychologique de l'attaquant du Real Madrid, Zidane a déclaré : « Je le trouve en bonne forme. La preuve, c'est qu'il est toujours avec nous. Il n'est pas content, il voulait jouer demain, mais il ne faut pas prendre de risque, car la saison est encore longue. »

Related Topics

Prochains matchs ITA UEFA Nations League A 14:45 FRA Regarder

La blessure de Mbappé survient à un moment où l'équipe de France fait face à une série d'absences, après que Zidane avait déjà annoncé le forfait d'Aurélien Tchouaméni et de Marcus Thuram de ses plans.

Le sélectionneur de la France a dit au sujet du grand nombre de blessures : « C'est moi qui choisis les joueurs, et parfois il se passe des choses que l'on ne peut pas contrôler. La période de novembre, avec les matchs de championnat et de Ligue des champions, il faut l'accepter. C'est regrettable, et pour l'entraîneur c'est terrible, mais nous n'avons pas le choix. »

Publicité

Zidane explique la raison de la convocation de Mayulu

Zidane a parlé de la convocation de Senny Mayulu, en disant : « J'aime tout chez lui, j'aime ses qualités techniques et ce qu'il apporte. Bien sûr, c'est un joueur qui figure sur la liste. Nous essayons de faire les choses de manière logique. Nous ne cherchons pas uniquement des joueurs de l'équipe des moins de 21 ans, nous avons une liste, et quand il y a des absents nous appelons les remplaçants. »

Zidane : Nous avons les joueurs pour réaliser un bon match

À propos des ambitions de la France malgré les absences, Zidane a déclaré : « Nous allons chercher l'équilibre pour que l'équipe soit dans la meilleure forme possible. Nous avons les joueurs capables de livrer un bon match malgré tout. Quand nous n'avons pas le choix, nous alignons les joueurs et nous essayons de remporter la victoire. »

Publicité

Zidane fixe le poste de Diouf et de Zaïre-Emery

Zidane a précisé que Diouf évolue à un poste différent avec son club par rapport à la sélection, ajoutant : « Diouf est un joueur qui joue à un poste différent avec son club et avec nous. Il peut jouer sur le côté gauche. »

Quant à la polyvalence de Warren Zaïre-Emery, il a dit : « Ce que je veux, c'est voir le joueur. Je comprends les entraîneurs dans les clubs, car il y a beaucoup de matchs. Pour ma part, je veux le voir dans les meilleures conditions. Sur le côté droit, nous sommes bien avec Malo Gusto et Saël Kumbedi. Mon objectif avec Warren, c'est de le voir au milieu de terrain. »

Publicité

Zidane clarifie la situation de Cherki

Au sujet du cas de Cherki, Zidane a déclaré : « Débuter le match ? On verra. Il est avec nous, et l'idée est qu'il fasse partie du groupe. Nous savons ce qu'il a traversé, mais aujourd'hui il est prêt. Nous gérerons sa situation avec prudence, mais nous connaissons ses capacités. Dans une période comme celle que nous traversons, il est là et il est prêt. »

Zidane refuse de commenter la candidature de Riner à la présidence

Zidane a refusé de commenter la candidature du judoka français Teddy Riner à la présidence de la France, en disant : « Je n'ai rien à dire là-dessus. Il l'a fait, et je lui souhaite simplement bonne chance dans ce qu'il veut faire. C'est tout ce que je peux dire. »

Publicité

Zidane ouvre la porte à la Juventus

Avant d'affronter la sélection italienne, Zidane a ravivé ses souvenirs avec la Juventus, soulignant le rôle qu'a joué l'entraîneur italien Marcello Lippi dans sa carrière, et a déclaré : « Marcello Lippi m'a appris une chose : il faut toujours aller de l'avant. Lorsque je suis arrivé à Turin, je ne jouais pas bien, et c'est pour cela que la presse et le public ne me considéraient pas au niveau. Lippi a dit que je devais jouer avec lui, et je m'en suis tenu à ma position. »

Il a ajouté : « Devenir entraîneur de la Juventus ? Pourquoi pas, peut-être à l'avenir. »

Publicité

Zidane a également parlé de ce qu'il a appris de plus important du football italien, en disant : « La tactique. Je me souviens qu'avec Marcello Lippi, nous travaillions chaque jour pendant 30 minutes l'aspect tactique. Pour un joueur comme moi qui voulait jouer au ballon, c'était parfois agaçant. Mais j'ai eu la chance de vivre cette expérience, car ils étaient des maîtres dans l'aspect tactique. Il m'a donné confiance et j'ai essayé de le lui rendre sur le terrain. »