L'Italien Roberto De Zerbi, entraîneur de Tottenham Hotspur, a laissé transparaître sa frustration face aux recrutements répétés de Chelsea parmi les éléments de son ancien club, Brighton, mais il a insisté sur le fait qu'il n'y avait aucune motivation supplémentaire lorsque son équipe se déplacera à Stamford Bridge samedi.

Chelsea a dépensé plus de 300 millions de livres sterling pour recruter 16 joueurs et employés de Brighton depuis que le groupe BlueCo a finalisé son rachat du club en mai 2022.

De Zerbi avait pris ses fonctions de manager de Brighton en septembre de cette année-là, après le départ de Graham Potter, qui avait rejoint le staff technique de Chelsea.

Durant ses deux années de présence, Chelsea a battu le record des transferts britanniques en recrutant Moisés Caicedo à Brighton pour 115 millions de livres sterling, ainsi que Marc Cucurella pour 63 millions de livres sterling, en engageant également le gardien Robert Sánchez pour 25 millions de livres sterling, et en s'adjoignant les services de Paul Winstanley et Sam Jewell dans des rôles liés au recrutement.

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Interrogé sur son avis concernant cette expérience, De Zerbi a déclaré ce vendredi, selon les propos rapportés par le site ESPN : « Qu'en pensez-vous ? (Pas génial ?) Non, pas du tout. Ils ont acheté de bons joueurs : Caicedo, João Pedro, et maintenant Welbeck, Facundo Buonanotte, Valentín Barco, Robert Sánchez et Levi Colwill. »

L'entraîneur italien a ajouté : « Je suis toujours motivé, que ce soit face à Chelsea ou à n'importe quelle autre équipe. Quand tu travailles à Brighton, tu travailles pour le bonheur du club. Et pour faire le bonheur de ton club, tu as parfois besoin de vendre des joueurs, car les joueurs veulent et poussent pour partir vers un club plus grand. C'est le football, et cela en fait naturellement partie. »

Au lieu de cela, De Zerbi a préféré canaliser la frustration née du bilan catastrophique de Tottenham à Stamford Bridge, où l'équipe n'a remporté qu'une seule victoire en 33 déplacements en Premier League.

De Zerbi a poursuivi : « Pour moi, c'est une motivation supplémentaire, et je veux que les joueurs exploitent ce bilan négatif pour nous donner davantage de motivation, d'état d'esprit et d'énergie afin de remporter le match, car nous avons suffisamment de qualité pour l'emporter. »

Sur le plan de la disponibilité pour le match, le trio composé de Pedro Porro, Andy Robertson et Omar Marmoush est désormais prêt à disputer la rencontre face à Chelsea.

En revanche, l'absence de Lucas Bergvall et Destiny Udogie (en raison de blessures au genou), ainsi que de Savinho (blessure musculaire), se poursuit, tandis que Rodrigo Bentancur sera absent pour suspension.

Des doutes planent sur la participation de James Maddison, après qu'il a marqué lors de sa première titularisation depuis près de 18 mois contre Coventry City lundi dernier, tandis que l'état de Dejan Kulusevski est évalué après son retour à la compétition lors de ce même match, à l'issue d'une absence de 526 jours.