Selon un article du quotidien belge Het Nieuwsblad, qui cite un membre anonyme de la direction du Club Bruges, la porte est pour l’heure fermée à un départ du joueur de 22 ans.

L’article indique que Tresoldi est « invendable » et qu’il serait donc « totalement sans importance » que des clubs intéressés tentent, lors du prochain mercato hivernal, de racheter le contrat de l’attaquant pour le recruter.

Grâce à ses excellentes performances cette saison, le Germano-Italien figurerait en tête de la liste de souhaits de plusieurs grands clubs. Alors que le BVB, l’Inter Milan, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, Tottenham Hotspur et Arsenal FC ont été cités ces derniers mois, l’AC Milan chercherait actuellement à accélérer son recrutement.

La Gazzetta dello Sport a récemment rapporté que le transfert de Tresoldi était devenu une priorité personnelle pour le propriétaire du club, Gerry Cardinale. L’Américain aurait demandé à la direction sportive d’étudier les conditions d’un éventuel transfert. Des contacts auraient ensuite été noués avec les conseillers de Tresoldi pour sonder la possibilité d’un accord.

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Cardinale souhaiterait être personnellement informé des avancées. Reste à savoir si le club tentera de le recruter en janvier ou seulement l’été prochain. Selon les dernières informations, les Rossoneri devraient probablement attendre le début de la prochaine saison.

Après 14 matches officiels toutes compétitions confondues, Tresoldi compte déjà douze buts. Le week-end dernier, il a inscrit les trois buts du Club Bruges lors de sa victoire 3-2 contre le VV Saint-Trond en Jupiler Pro League : c’était déjà son troisième triplé en 26 jours.

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Quelle sélection nationale Nicolo Tresoldi choisira-t-il ?

Le joueur de 22 ans a quitté Hanovre 96 pour Bruges en 2025 contre 7,5 millions d’euros et y est encore sous contrat jusqu’au 30 juin 2029. Selon certaines informations, les Belges auraient déjà réclamé 35 millions d’euros pour l’attaquant cet été. Sa valeur marchande dépasserait désormais les 50 millions d’euros.

Outre les rumeurs persistantes de transfert le concernant, la question de l’avenir de Tresoldi en sélection n’est pas encore totalement réglée. Né en Italie, le joueur de 22 ans possède également la nationalité allemande depuis 2022. Il pourrait donc jouer aussi bien pour la Squadra Azzurra que pour l’équipe d’Allemagne.

Il ne figurait pas dans la dernière liste de 44 joueurs du sélectionneur allemand Jürgen Klopp, mais a parallèlement joué avec les espoirs allemands, pour lesquels il a déjà inscrit 16 buts en 27 matches internationaux. Il ne souhaite prendre une décision sur son avenir en sélection qu’après le Championnat d’Europe espoirs, l’été prochain.