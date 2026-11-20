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L’ancien joueur de Manchester United Ashley Young a dressé un constat sévère de la situation du club alors que Mauricio Pochettino entame son mandat à Old Trafford. L’ailier expérimenté estime que l’Argentin est l’homme de la situation, mais assure que les problèmes de l’effectif vont bien au-delà de l’entraîneur.

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Manchester United se tourne vers Pochettino en pleine crise du maintien

Manchester United se trouve dans la zone de relégation de Premier League après n’avoir remporté qu’une seule victoire en 10 matches sous la direction de son ancien entraîneur Michael Carrick. Le club s’est tourné vers Pochettino pour enrayer sa chute et sauver une saison mal engagée.

À Londres cette semaine, lors du lancement de la collection officielle de vignettes Panini EFL 2026-27, Young, ancien ailier de United, a appelé à la patience après l’arrivée de l’Argentin. Tout en saluant les qualités de Pochettino, il a prévenu que des années d’instabilité ne pouvaient pas être effacées du jour au lendemain.

Young appelle à la patience pour reconstruire Manchester United sur le long terme

EFL/Panini

Interrogé sur la nomination de Pochettino, Young a cité la transformation de Tottenham sous sa direction comme preuve de ses qualités, tout en soulignant qu’il lui faudrait le soutien des dirigeants pendant plusieurs années pour reproduire cela à Old Trafford.

« Je pense que, si l’on regarde ce qu’il a accompli à Tottenham, il a montré exactement ce dont il est capable, a déclaré Young. Il a fait passer ce club d’une place en dehors des toutes meilleures équipes à une participation régulière à la Ligue des champions, avec une finale de Ligue des champions et des trophées nationaux remportés. Il a les qualités pour faire la même chose à Manchester United. »

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« L’essentiel pour Pochettino, c’est que tout le monde soit sur la même longueur d’onde. À Tottenham, il avait le soutien de la direction et pouvait recruter des joueurs, se séparer d’autres et bâtir un effectif à son image. Manchester United a besoin d’une reconstruction en profondeur et c’est ce qu’il voudra faire s’il arrive. »

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« Il n’y aura pas de solution miracle. Les joueurs pourraient réagir dans un premier temps, car ils voudront tous impressionner un nouvel entraîneur. Mais construire l’équipe capable de jouer à la haute intensité qu’il souhaite, recruter les bons joueurs et rallier pleinement les supporters, cela prendra plusieurs périodes de transferts et plusieurs saisons. »

Des dirigeants unis et un effectif remanié pour suivre le modèle d’Aston Villa

Young a également critiqué certains membres de l’effectif qui ne donnent pas satisfaction et appelé les décideurs de United à s’inspirer du soutien unanime dont bénéficie Unai Emery à Aston Villa.

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« Je pense qu’il y a plusieurs facteurs, a répondu Young lorsqu’on lui a demandé ce qui n’allait pas à Old Trafford. Depuis un certain temps, le club ne semble pas avancer d’un même pas. Certains joueurs ne devraient probablement pas être là et certains secteurs de l’effectif doivent encore être renforcés. »

« Quand on regarde l’organisation avec Jason Wilcox, Omar Berrada, Sir Jim Ratcliffe et les Glazer, on a le sentiment que tout le monde doit tirer dans le même sens. Si cela ne fonctionne pas sous les ordres d’un entraîneur comme Pochettino, il faudra aussi chercher des réponses ailleurs. »

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« Trop d’entraîneurs se sont succédé sans que cela fonctionne, et c’est généralement le signe que les problèmes vont bien au-delà de la personne sur le banc. Quand je regarde quelqu’un comme Unai Emery à Aston Villa, il est sur la même longueur d’onde que les propriétaires, tout le monde adhère au projet et ils l’ont soutenu sur le marché des transferts. C’est ce que font les clubs qui réussissent. »

Une entrée en matière difficile attend Pochettino à Anfield

Pochettino sera immédiatement mis à l’épreuve pour ses débuts : il emmènera son effectif en manque de confiance à Anfield pour affronter Liverpool, quatrième. Ce déplacement, l’un des plus difficiles du football anglais, montrera si le nouvel entraîneur peut provoquer la réaction immédiate évoquée par Young.

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Manchester United étant enlisé dans la zone de relégation après le mandat permanent malheureux de Carrick, il est indispensable de prendre rapidement des points pour atténuer les craintes d’une relégation avant que Pochettino puisse commencer à remanier l’effectif lors des prochaines périodes de transferts.

Ashley Young s’exprimait à Londres lors du lancement de la collection officielle de vignettes Panini EFL 2026/27. La collection est désormais disponible chez les revendeurs dans tout le pays et en ligne sur Panini.co.uk.