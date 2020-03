Pas de Sneijder, ni de Xavi, Eto'o nomme ses meilleurs coéquipiers

L'ancien Lion Indomptable a identifié le meilleur coéquipier avec lequel il a joué en dehors de la superstar argentine.

Samuel Eto'o a joué avec de très grands joueurs et Goal lui a demandé qui étaient ses anciens coéquipiers les plus talentueux selon lui.

Xavi, désormais manager d'Al Sadd, est souvent classé parmi les meilleurs joueurs espagnols de tous les temps. Pas pour Eto'o néanmoins. Wesley sneijder, qu'Eto'o a côtoyé à l'Inter, est également absent de la liste du Camerounais.

«Messi, Iniesta, Deco, Ronaldinho, Yaya Touré. Il est difficile d'en choisir un. En dehors de Messi? … Yaya Touré », a expliqué Eto’o à Goal.

"Deux des plus grands joueurs africains avec lesquels j'ai joué sont Yaya Touré et Jay Jay Okocha", a-t-il poursuivi. «Il [Yaya] est un incroyable milieu de terrain central, l'un des meilleurs que le monde ait jamais vu, et j'ai eu la chance de jouer avec lui. Sans oublier Okocha, du . C'est un footballeur fantastique! »