« Je ne pense pas qu'il faille infliger une sanction. Je suis conscient que cela n’a pas offert une bonne image aux enfants, mais le football comporte désormais aussi cette facette un peu plus violente », a déclaré mardi le milieu de terrain du FC Barcelone aux journalistes, avant d’ajouter : « Pour moi, la décision la plus logique aurait été de l’expulser pendant la rencontre, et cela aurait suffi. Mais comme je l’ai dit : je pense que tout cela fait partie du football et que le football doit toujours être ainsi. »

Que s’est-il passé ? Après le coup de sifflet final, Paredes s’en est d’abord pris à Eric Garcia, avant de s’en prendre à Gavi. L’Argentin l’a d’abord saisi par le cou, lui a donné un coup de coude et l’a finalement mis à terre d’un coup de poing. Contrairement à ce qui avait été supposé dans un premier temps, Paredes n’a toutefois pas reçu de carton rouge. Le rapport de l’arbitre Slavko Vincic ne mentionnait initialement qu’un carton jaune.

Lundi, la FIFA a toutefois annoncé avoir nommé un enquêteur disciplinaire et éthique afin d’examiner d’éventuelles violations de son Code disciplinaire liées aux incidents survenus après la rencontre.

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Paredes n’était pas le seul à s’être emporté : une enquête serait-elle également en cours contre deux autres Argentins ?

Outre Paredes, l’enquête pourrait également viser Nahuel Molina et l’entraîneur adjoint Roberto Ayala pour une éventuelle faute. Des images montrent comment Molina a asséné sans crier gare un coup de poing à la poitrine de Rodri, qui passait en célébrant sa victoire sans chercher la provocation, ce qui a finalement déclenché l’acte honteux de Paredes contre Gavi. Ayala, quant à lui, avait asséné un coup de poing à Dani Olmo, comme le montrait une autre vidéo.

Contrairement à Gavi, resté calme, de nombreux experts et anciens professionnels ont réclamé des sanctions exemplaires contre les coupables argentins. Didi Hamann a même réclamé une suspension d’un an pour Paredes et Molina. « Je les suspendrais tous les deux pendant un an, puis ils n’auraient qu’à se demander s’ils veulent revenir. Un tel comportement est inacceptable », a-t-il asséné dans le podcast « DAB | Der Audiobeweis Spezial – Édition Coupe du monde » de Sky Autriche.

Malgré l’agressivité manifeste de l’Argentine, seul Enzo Fernández a été expulsé pendant le temps réglementaire. Le milieu de terrain de Chelsea avait d’abord été averti d’un carton jaune à la 82e minute pour protestations, avant d’être expulsé dans le temps additionnel par l’arbitre slovène suite à un tacle violent sur Pau Cubarsi. Depuis, Fernandez s’est exprimé au sujet de la défaite 0-1 de son équipe, sans toutefois évoquer son carton jaune-rouge.



