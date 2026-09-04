Pas de remontée cette fois : Monaco brise le miracle parisien et inflige à Enrique l'amertume de la défaite

Après avoir échappé à la défaite lors des deux premières journées, en arrachant un match nul 2-2 face à Rennes, puis en répétant le même scénario face à Lille sur le même score, le tenant du titre de Ligue 1 n'a pas réussi à se sauver cette fois-ci et est tombé dans le piège de la défaite face à Monaco sur le score de 2-1, au stade du Parc des Princes, lors de la troisième journée du championnat.

Le PSG avait eu besoin d'un retour tardif face à Lille, après que Vitinha et Marquinhos eurent inscrit deux buts dans le temps additionnel pour arracher le match nul, alors que l'équipe était menée de deux buts. Mais Monaco a privé le club parisien de reproduire ce scénario de survie et a conservé son avantage jusqu'au coup de sifflet final.

Le Paris Saint-Germain a d'abord ouvert le score par l'intermédiaire de son capitaine Marquinhos, avant que Monaco ne renverse la rencontre en seconde période en inscrivant deux buts, s'offrant ainsi une précieuse victoire sur la pelouse du tenant du titre et aggravant la crise du club parisien, qui cherche toujours sa première victoire en championnat cette saison.

Ainsi, le début poussif de Paris, marqué par deux nuls au goût de sauvetage, s'est transformé en défaite totale, le retour tardif ne lui ayant pas été d'un grand secours cette fois-ci, infligeant à Luis Enrique un coup précoce dans la campagne de défense du titre de Ligue 1.