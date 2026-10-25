Kvaratskhelia gravement blessé, coup dur pour le PSG
L’attaquant du Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia va être écarté des terrains après avoir subi une grave blessure lors d’une récente apparition en équipe première. L’international géorgien est un élément essentiel de l’attaque du PSG depuis son arrivée au club.
L’entraîneur Luis Enrique a confirmé la gravité de ce coup dur tout en assurant l’ailier de son soutien pendant sa rééducation.
Le PSG continue de gérer la rotation de son effectif alors qu’il dispute des compétitions nationales et européennes.
Luis Enrique croit au retour en force de Kvaratskhelia, « un battant »
Évoquant la blessure, Luis Enrique a exprimé toute sa compassion pour Kvaratskhelia, tout en restant optimiste pour la suite. « Nous pensons au joueur et à ce qu’il va traverser, c’est difficile », a déclaré Luis Enrique.
« Kvara est un battant… Il a été, est et restera un joueur très important pour nous. »
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« Nous serons à ses côtés et attentifs à ses besoins. Il reviendra encore plus fort, je n’en doute pas », a-t-il ajouté.
L’entraîneur du PSG écarte tout recrutement d’urgence
Malgré l’absence d’un joueur offensif clé, Luis Enrique a rejeté l’idée que le PSG doive recruter un remplaçant lors du prochain mercato. « Aucune blessure ne signifie que nous devons absolument recruter un nouveau joueur », a précisé Luis Enrique.
« Depuis le début de la saison, j’ai toujours dit que nous pouvions faire face à toutes les blessures. »
« Bien sûr, nous suivons toujours chaque mercato de près… mais ce n’est jamais à cause d’une blessure », a insisté l’entraîneur.
Les Parisiens misent sur l’unité du groupe dans une période difficile
Luis Enrique a salué l’esprit de famille de son groupe, qui fait bloc pour surmonter l’absence de joueurs clés avant la rencontre de lundi face à Lyon.
« Nous sommes la même équipe, qu’il y ait des blessés ou non, parce que nous partageons tous le même état d’esprit », a-t-il conclu.
Le PSG reçoit Lyon lundi soir au Parc des Princes avec l’objectif de prendre seul la tête de la Ligue 1.