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L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a exprimé sa sympathie envers l’ailier Khvicha Kvaratskhelia après le sérieux coup dur causé par sa blessure. Le technicien espagnol a toutefois fermement exclu de recruter spécifiquement pour remplacer l’international géorgien.

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Une grave blessure, coup dur pour le PSG et Kvaratskhelia

L’attaquant du Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia sera absent pendant un certain temps après avoir subi une grave blessure lors d’une récente rencontre avec l’équipe première. L’international géorgien est un élément essentiel de l’attaque du PSG depuis son arrivée au club.

L’entraîneur Luis Enrique a confirmé la gravité de cette blessure et assuré l’ailier de son plein soutien pendant sa convalescence.

Le PSG continue de gérer la rotation de son effectif alors qu’il dispute des compétitions nationales et européennes.

Luis Enrique convaincu que Kvaratskhelia, « battant », reviendra plus fort

Évoquant cette blessure, Luis Enrique a exprimé sa profonde compassion pour Kvaratskhelia, tout en gardant une vision positive à long terme. « Nous pensons au joueur et à ce qu’il va traverser, c’est difficile », a déclaré Luis Enrique.

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« Kvara est un battant… Il a été, il est et il continuera d’être un joueur très important pour nous. »

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« Nous serons à ses côtés et attentifs à ses besoins. Il reviendra encore plus fort, je n’en doute pas », a-t-il ajouté.

L’entraîneur du PSG écarte tout recrutement d’urgence

Malgré la perte d’un joueur offensif clé, Luis Enrique a rejeté l’idée que le PSG doive recruter un remplaçant lors du prochain mercato. « Aucune blessure ne signifie que nous devons absolument recruter un nouveau joueur », a précisé Luis Enrique.

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« Depuis le début de la saison, j’ai toujours dit que nous pouvions faire face à toutes les blessures. »

« Bien sûr, nous suivons toujours de près chaque mercato… mais ce n’est jamais à cause d’une blessure », a insisté l’entraîneur.

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Les Parisiens misent sur l’unité du groupe dans une période difficile

Luis Enrique a salué l’esprit de famille de son groupe, uni pour faire face à l’absence de joueurs clés avant le match de lundi contre Lyon.

« Nous restons la même équipe, avec ou sans blessés, parce que nous partageons tous le même état d’esprit », a-t-il conclu.

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Le PSG reçoit Lyon lundi soir au Parc des Princes avec l’objectif de prendre seul la tête de la Ligue 1.