Une grave blessure, coup dur pour le PSG et Kvaratskhelia
L’attaquant du Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia sera absent pendant un certain temps après avoir subi une grave blessure lors d’une récente rencontre avec l’équipe première. L’international géorgien est un élément essentiel de l’attaque du PSG depuis son arrivée au club.
L’entraîneur Luis Enrique a confirmé la gravité de cette blessure et assuré l’ailier de son plein soutien pendant sa convalescence.
Le PSG continue de gérer la rotation de son effectif alors qu’il dispute des compétitions nationales et européennes.
Luis Enrique convaincu que Kvaratskhelia, « battant », reviendra plus fort
Évoquant cette blessure, Luis Enrique a exprimé sa profonde compassion pour Kvaratskhelia, tout en gardant une vision positive à long terme. « Nous pensons au joueur et à ce qu’il va traverser, c’est difficile », a déclaré Luis Enrique.
« Kvara est un battant… Il a été, il est et il continuera d’être un joueur très important pour nous. »
Related Topics
« Nous serons à ses côtés et attentifs à ses besoins. Il reviendra encore plus fort, je n’en doute pas », a-t-il ajouté.
L’entraîneur du PSG écarte tout recrutement d’urgence
Malgré la perte d’un joueur offensif clé, Luis Enrique a rejeté l’idée que le PSG doive recruter un remplaçant lors du prochain mercato. « Aucune blessure ne signifie que nous devons absolument recruter un nouveau joueur », a précisé Luis Enrique.
« Depuis le début de la saison, j’ai toujours dit que nous pouvions faire face à toutes les blessures. »
« Bien sûr, nous suivons toujours de près chaque mercato… mais ce n’est jamais à cause d’une blessure », a insisté l’entraîneur.
Les Parisiens misent sur l’unité du groupe dans une période difficile
Luis Enrique a salué l’esprit de famille de son groupe, uni pour faire face à l’absence de joueurs clés avant le match de lundi contre Lyon.
« Nous restons la même équipe, avec ou sans blessés, parce que nous partageons tous le même état d’esprit », a-t-il conclu.
Le PSG reçoit Lyon lundi soir au Parc des Princes avec l’objectif de prendre seul la tête de la Ligue 1.