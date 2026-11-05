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Enzo Maresca a apporté son soutien sans réserve à Gianluigi Donnarumma après une nouvelle erreur remarquée du gardien de Manchester City en Ligue des champions face au RB Leipzig. Le portier italien traverse une période difficile, mais son entraîneur assure que la situation ne l’inquiète pas avant le match de Premier League prévu ce week-end.

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Maresca soutient Donnarumma malgré ses difficultés

Maresca a apporté son soutien total à Donnarumma après la dernière erreur retentissante du gardien en Europe. L’entraîneur de Manchester City assure ne pas être du tout préoccupé par la récente baisse de forme de l’international italien dans les buts.

Donnarumma a été pris en défaut lors de la victoire palpitante de Manchester City à Leipzig (3-2) en Ligue des champions, mercredi soir. Son erreur a permis à Ridle Baku d’inscrire un but égalisateur important, renforçant aussitôt l’attention portée aux performances du gardien de 27 ans.

Cet incident en Ligue des champions est survenu 11 jours seulement après une autre erreur coûteuse de Donnarumma contre Aston Villa. Cette faute en championnat avait mis fin au début de saison sans défaite de Manchester City en Premier League.

L’entraîneur de City minimise les inquiétudes concernant son gardien

Malgré ces difficultés persistantes et une pression extérieure croissante, Maresca devrait conserver son gardien numéro un ce week-end. L’entraîneur a reconnu l’erreur commise à Leipzig, mais a aussitôt rappelé l’arrêt spectaculaire et décisif réalisé par Donnarumma quelques minutes plus tôt dans ce même match.

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« Ce n’est pas inquiétant, mais c’est une erreur, a expliqué Maresca aux journalistes. Nous reconnaissons que c’est une erreur. Pour l’instant, je ne réfléchis pas à la situation au poste de gardien. Quelques minutes avant le but, il a réalisé un arrêt qu’aucun autre gardien au monde n’aurait réussi. Gigio sait qu’il n’a pas été bon sur le premier but. Il fera mieux. »

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Les erreurs individuelles coûtent cher à City

Donnarumma n’a désormais pas réussi à garder sa cage inviolée lors de ses six dernières apparitions, toutes compétitions confondues. Maresca estime toutefois fermement que le principal problème réside dans des erreurs individuelles commises à différents endroits du terrain, plutôt que dans une faille tactique ou collective plus profonde.

« Les deux buts sont assez bêtes et nous pouvons les éviter, a souligné l’entraîneur en analysant la prestation de milieu de semaine. Sur les cinq ou six derniers matches, nous avons encaissé des buts toutes compétitions confondues, et ils viennent d’erreurs individuelles. Ce n’est pas une question de système, ni un problème qui va du milieu de terrain à la ligne offensive. Je viens d’arriver ici, je dois apprendre à connaître les joueurs et ils doivent apprendre à me connaître. Nous ne pouvons que progresser. Je ne pense pas qu’il s’agisse actuellement d’un problème d’équilibre. »

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Un déplacement crucial en Premier League attend City

Donnarumma devrait sans aucun doute conserver sa place dans les buts pour l’instant, alors que City cherche à rebondir avec autorité en championnat. L’équipe se rendra sur le terrain de Nottingham Forest samedi, à la recherche d’une victoire à l’extérieur dont elle a grand besoin.